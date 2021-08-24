柳營代天院代天巡狩遊王公傳奇 電視台開鏡

三立綜藝台「戲說台灣」，今天在台南柳營代天院前舉行「代天巡狩遊王公寶劍奇緣」開鏡典禮，全劇以發生在柳營代天院的民間傳奇故事改編，拍攝地點遍及台南多處景點，市長黃偉哲、議長郭信良等人上午也出席開鏡典禮，預計11月播出。

柳營舊名「查畝營」，相傳是鄭成功勘察地畝營部所在；「代天巡狩遊王公」是當地重要的宗教信仰，所屬神階是代天巡狩中最高階的神明。台灣民間信仰常為於南巡、北巡，代天院的代天巡狩則是南、北總巡，因為是玉皇大帝直屬勅封的，派至凡間體察巡視各地的千歲。

相傳至今，已超過36姓氏巡狩千歲，至代天院鑑察建醮。王船習俗祭祀頗為盛行，稱為王醮，設壇祈願息災植福，每三年一次建王船，即俗稱「三年一醮」。

此次由代天院主委盧朝仁為首帶領柳營在地耆老與「戲說台灣」劇組，共同將代天巡狩遊王公傳奇改編，希望將代天巡狩遊王公的神蹟與傳說廣為流傳，黄偉哲感謝對台南在地文化的支持與鼓勵，預祝收視長紅。議長郭信良、南市議員沈家鳳、柳營區區長汪慶龍也到場致意。