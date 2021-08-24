快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柳營代天院代天巡狩遊王公傳奇 電視台開鏡

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
三立綜藝台「戲說台灣」，今在台南柳營代天院前舉行「代天巡狩遊王公寶劍奇緣」開鏡典禮，全劇以發生在柳營代天院的民間傳奇故事改編，市長黃偉哲（中）等人到場致意。圖 ／柳營區公所提供
三立綜藝台「戲說台灣」，今在台南柳營代天院前舉行「代天巡狩遊王公寶劍奇緣」開鏡典禮，全劇以發生在柳營代天院的民間傳奇故事改編，市長黃偉哲（中）等人到場致意。圖 ／柳營區公所提供

三立綜藝台「戲說台灣」，今天在台南柳營代天院前舉行「代天巡狩遊王公寶劍奇緣」開鏡典禮，全劇以發生在柳營代天院的民間傳奇故事改編，拍攝地點遍及台南多處景點，市長黃偉哲、議長郭信良等人上午也出席開鏡典禮，預計11月播出。

柳營舊名「查畝營」，相傳是鄭成功勘察地畝營部所在；「代天巡狩遊王公」是當地重要的宗教信仰，所屬神階是代天巡狩中最高階的神明。台灣民間信仰常為於南巡、北巡，代天院的代天巡狩則是南、北總巡，因為是玉皇大帝直屬勅封的，派至凡間體察巡視各地的千歲。

相傳至今，已超過36姓氏巡狩千歲，至代天院鑑察建醮。王船習俗祭祀頗為盛行，稱為王醮，設壇祈願息災植福，每三年一次建王船，即俗稱「三年一醮」。

此次由代天院主委盧朝仁為首帶領柳營在地耆老與「戲說台灣」劇組，共同將代天巡狩遊王公傳奇改編，希望將代天巡狩遊王公的神蹟與傳說廣為流傳，黄偉哲感謝對台南在地文化的支持與鼓勵，預祝收視長紅。議長郭信良、南市議員沈家鳳、柳營區區長汪慶龍也到場致意。

除在柳營代天院開鏡，劇組預定取景地點，包括岸內糖廠、劉家古厝、學甲老塘湖、小脚腿、林家古厝、關子嶺等遍及柳營區、鹽水區及學甲區。

三立綜藝台「戲說台灣」，今在台南柳營代天院前舉行「代天巡狩遊王公寶劍奇緣」開鏡典禮，全劇以發生在柳營代天院的民間傳奇故事改編，市長黃偉哲（中）等人到場致意。圖 ／柳營區公所提供
三立綜藝台「戲說台灣」，今在台南柳營代天院前舉行「代天巡狩遊王公寶劍奇緣」開鏡典禮，全劇以發生在柳營代天院的民間傳奇故事改編，市長黃偉哲（中）等人到場致意。圖 ／柳營區公所提供

民間信仰 郭信良 王船

延伸閱讀

投入逾13億長期治水 麻豆埤頭漸擺脫淹水之苦

台南藍軍要求五倍券改發現金五千 黃偉哲：尊重這說法

代課老師也能打疫苗！台南21日啟動2階段教育人員接種

開學在即隔板搶翻天 黃偉哲：別一窩蜂成為犧牲者

相關新聞

南市府小內閣人事異動 農業局換人前副局長升任

台南市政府小內閣再傳人事異動，農業局長謝耀清調任市府技監，由市府研考會副主委李建裕升任，人事令明生效。

嘉市藝文場館取消預約制 各館容留人數上限公布

嘉義市的公有場館因先前工廠群聚染疫案，7月底宣布暫時關閉，直到本月10日才開放但要採預約制，市府今天宣布文化局所轄的各藝...

台南購物節抽獎今年沒房子 黃偉哲「會再想辦法」

國內疫情趨緩，台南市政府即日起舉辦台南購物節活動，由於去年的購物節登錄發票抽獎送房子的活動，但今年只有車子，市長黃偉哲今...

雲林大斗六文旦外銷首航 首批前進加拿大

遠近馳名的雲林大斗六地區文旦，今年未因疫情升溫及乾旱雨災等受到太大衝擊，今天順利在斗六市嘉東合作農場啟動2貨櫃48公噸的...

雲林16年來入選第1艘旗鑑 虎尾康樂隊快樂首航

雲林縣虎尾鎮北溪，墾地，頂溪，安溪，興中等5個社區，聯合為雲林縣爭取到16年來第一艘聯合大旗艦計畫的子計畫「聯合康樂隊」...

嘉義未來主要交通樞紐 高架化車站工程2026年完工

負責工程施作的交通部鐵道局表示，本計畫截至今年7月31日整體累計進度達33.94%，超前0.02%，土建工程自2017年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。