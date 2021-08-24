快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南各醫院即日起開放加護病房探視 一般病房仍禁止

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南各醫院即日起開放加護病房探視，一般病房仍禁止。本報資料照片
台南各醫院即日起開放加護病房探視，一般病房仍禁止。本報資料照片

針對中央流行疫情指揮中心放寬醫院加護病房等探視規定，台南市疫情指揮中心昨天與14家新冠肺炎收治醫院協調，即日起加護病房等如有特殊探視需求，經醫師評估，可同意探視，但一般病房仍維持原有的管制措施，全面禁止探病，陪病限1人。

台南市衛生局表示，台南市即時線上協調指揮中心昨天與本市14家COVID-19收治醫院、防疫決策小組專家，針對中央流行疫情指揮中心21日宣布開放醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房等訪客探視議題進行討論，決議自8月24日起，台南市仍維持現行管制措施，全面禁止探病(陪病維持1人)，醫院加護病房、安寧病房等如有特殊探視需求，經醫師專業評估，有其急迫性、必要性，可由醫院視個案同意探視，衛生局將視疫情發展，滾動修正。

衛生局表示，國內疫情雖已趨緩，但仍須提防零星社區潛在感染源，上述病房內多屬自我保護力較低的病人，為顧及病人健康安全，暫不開放訪客探視，請民眾務必配合。

衛生局 疫情 醫師

延伸閱讀

大學生深入菁桐社區 要讓偏鄉社區被看見

雙北調降為中風險 長照機構可否探視周三討論

年久失修狂漏水！雲縣追加預算修二崙詔安社區活動中心

年輕人早起打高端 他陪病一個月苦無疫苗「別無選擇」

相關新聞

南市府小內閣人事異動 農業局換人前副局長升任

台南市政府小內閣再傳人事異動，農業局長謝耀清調任市府技監，由市府研考會副主委李建裕升任，人事令明生效。

嘉市藝文場館取消預約制 各館容留人數上限公布

嘉義市的公有場館因先前工廠群聚染疫案，7月底宣布暫時關閉，直到本月10日才開放但要採預約制，市府今天宣布文化局所轄的各藝...

台南購物節抽獎今年沒房子 黃偉哲「會再想辦法」

國內疫情趨緩，台南市政府即日起舉辦台南購物節活動，由於去年的購物節登錄發票抽獎送房子的活動，但今年只有車子，市長黃偉哲今...

雲林大斗六文旦外銷首航 首批前進加拿大

遠近馳名的雲林大斗六地區文旦，今年未因疫情升溫及乾旱雨災等受到太大衝擊，今天順利在斗六市嘉東合作農場啟動2貨櫃48公噸的...

雲林16年來入選第1艘旗鑑 虎尾康樂隊快樂首航

雲林縣虎尾鎮北溪，墾地，頂溪，安溪，興中等5個社區，聯合為雲林縣爭取到16年來第一艘聯合大旗艦計畫的子計畫「聯合康樂隊」...

嘉義未來主要交通樞紐 高架化車站工程2026年完工

負責工程施作的交通部鐵道局表示，本計畫截至今年7月31日整體累計進度達33.94%，超前0.02%，土建工程自2017年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。