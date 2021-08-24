台南各醫院即日起開放加護病房探視 一般病房仍禁止

針對中央流行疫情指揮中心放寬醫院加護病房等探視規定，台南市疫情指揮中心昨天與14家新冠肺炎收治醫院協調，即日起加護病房等如有特殊探視需求，經醫師評估，可同意探視，但一般病房仍維持原有的管制措施，全面禁止探病，陪病限1人。

台南市衛生局表示，台南市即時線上協調指揮中心昨天與本市14家COVID-19收治醫院、防疫決策小組專家，針對中央流行疫情指揮中心21日宣布開放醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房等訪客探視議題進行討論，決議自8月24日起，台南市仍維持現行管制措施，全面禁止探病(陪病維持1人)，醫院加護病房、安寧病房等如有特殊探視需求，經醫師專業評估，有其急迫性、必要性，可由醫院視個案同意探視，衛生局將視疫情發展，滾動修正。

衛生局表示，國內疫情雖已趨緩，但仍須提防零星社區潛在感染源，上述病房內多屬自我保護力較低的病人，為顧及病人健康安全，暫不開放訪客探視，請民眾務必配合。