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搭配五倍券加碼 嘉市長黃敏惠宣布普發現金2000元
中央預計發放振興五倍券，嘉義市長黃敏惠今天市務會議宣布，將加碼普發2000元現金，此部分所需預算約5.2億元，市府預計9月中的議會臨時會，提出追加預算案規畫，藉由府會協力合作，加碼補助市民共度疫情難關。
黃敏惠說，市議會7月28日全數議員通過提案，建請中央政府「全面普發消費券每人1萬元」，所以呼應議會提案及加碼的建議，更希望達刺激民生消費、提振買氣救產業的目標，決定要再加碼普發現金。
黃敏惠強調，再加碼普發每人現金2000元，這些錢都是共同努力節省下來的，在這個艱難的時刻，「加發現金最實在、家家戶戶受關懷」。
黃敏惠也說，嘉市為雲嘉南觀光休閒消費中心，產業以服務業為大宗，團隊兩年多來的努力，除了去年度營利事業銷售額再創新高、去年度家庭可支配所得也第3度突破百萬，另外，IKEA進駐文化公園9月開始營業，三麗鷗與統一超商合作的聯名店全國第3家選定嘉市、IN89豪華影城也宣布11月開幕，還有漢堡王、藏壽司、繼光香香雞、肉多多火鍋等全國性連鎖店，今年都選定嘉市展店。
市府表示，連鎖企業相繼投入嘉市消費市場，是重要的觀察指標，後續還會推動購物節等產業振興方案，促進在地經濟商業發展，呼籲市民持續做好防疫。
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