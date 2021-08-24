太陽館二館完工 嘉縣議員批星宿設計如生命園區

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館第二館「太空館」，以福爾摩沙一號衛星外型為建築設計元素，工程預算逾1億元，經9次流標，3年多施工完工；議員林緗亭上午在議會以自己勘查圖片，痛批完工的二館外雜草叢生、枯木林立，星宿設計圖說如生命園區，館內地面及天花板漏水發霉，施工品質差。

林緗亭說，太陽館二館由文化觀光局發包，水上鄉民對二館期待高，但看到現況卻很失望，工程一再拖延，館外雜草叢生，草長得比成人高，枯木林立，28星宿設計，部分星宿圖說，讓人感受有如置身生命園區，內心毛毛的。

另，館內地面因豪大雨漏水，天花板輕鋼架、多功能會議室天花板漏水發霉，樓梯把手生鏽、銜接處粗糙，窗戶滲水，林緗亭批文觀局未善盡管理維護責任，工程品質有問題，她問太陽館二館何時可以開館營運？議員王啟澧要求審計室主任林勝賢監督太陽館二館營運，避免淪為「蚊子館」。

「這些工程缺失，我也無法接受」縣長翁章梁感佩林緗亭勘查發現缺失，會後安排會勘改進，二館定位太空館，做科教用途；文化觀光局長許有仁說，漏水是因為前一陣子接連暴雨，工程驗收還在保固期，會要求督促廠商改善，天花板漏水是因為頂樓鳥巢阻塞排水管，預定9月底完成室內裝修，計畫明年開館營運。林勝賢說，未來開館營運會持續監督。