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年齡有8免費入園 台糖尖山埤江南渡假村下月推系列優惠

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
年齡有8免費入園，台糖尖山埤江南渡假村下月推系列優惠好康。圖 ／業者提供
年齡有8免費入園，台糖尖山埤江南渡假村下月推系列優惠好康。圖 ／業者提供

台糖尖山埤江南渡假村慶祝開幕滿18周年，今上午宣布下月推出「江南十八啦！住宿免費送」系列好康，除8至78歲年齡有8可免費入園，住宿房客還有機會抽中住宿券，秋節烤肉也有系列優惠。

江南渡假村9月推出「年齡有8免費入園」優惠，只要身分證符合8歲(102年次)、18歲(92年次)、28歲(82年次)、38歲(72年次)、48歲(62年次)、58歲(52年次)、68歲(42年次)歲、78歲(32年次)等，可享入園免門票優惠，陪同3名享半價75元及園內用餐免收服務費。

現役軍人、在職教師及3名陪同者亦只需半價75元入園(以上入園優惠團體不適用)。活動期間入園再贈送台糖乳酸菌便利包每人1包。

周年慶活動期間，住宿貴賓每房皆可參加1次「擲18免費住1晚」活動，會館櫃檯準備3顆骰子，房客登記時只要擲出18點即可獲贈江南會館精緻雙人房平日住宿券1張；若擲出豹子(三顆相同點數)即贈豪華木屋雙人房平日住宿券1張，住宿貴賓只需憑手氣即可免費再住一晚。

擲出其他點數亦可獲得住宿5折券，下次住宿享5折優惠。活動期間每房再加贈台糖乳酸菌1盒或台糖養生薄餅1盒，以及防疫噴霧筆1支。

9月使用中秋烤肉5人組超值價只要1500元（含門票、遊園車、烤肉食材及爐位)，如使用A、B、C餐烤肉組，每組加贈松阪肉1份。

業者也趁著周年慶活動體驗「全國唯一水庫水上自行車」探索尖山埤水域秘境，30分鐘體驗價199元/人(原價250元)，需4人成行，每日下午2點至4點可接受現場報名。詳情請電洽（06）6233888，或上官網查詢http://www.chiensan.com.tw。

週年慶將至，台糖尖山埤江南渡假村下月推系列優惠好康。圖 ／業者提供
週年慶將至，台糖尖山埤江南渡假村下月推系列優惠好康。圖 ／業者提供
年齡有8免費入園，台糖尖山埤江南渡假村下月推系列優惠好康。圖 ／業者提供
年齡有8免費入園，台糖尖山埤江南渡假村下月推系列優惠好康。圖 ／業者提供

烤肉 住宿券 周年慶

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