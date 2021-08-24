蔡英文帶頭打高端疫苗 嘉義縣逾萬人登記打高端

國產高端疫苗昨天開始施打，總統蔡英文帶頭打高端疫苗，嘉義縣立委蔡易餘到朴子市尚群診所接種國產高端疫苗，獲得鄉親網友肯定，稱讚他說到做到，以行動挺國產疫苗；嘉義縣衛生局統計，共有1萬967人登記施打高端疫苗，因人數不多，衛生局安排在38間合約醫療院所施打。

蔡易餘選擇預約登記在診所施打國產疫苗，他相信國產疫苗是經過嚴格的審查程序、報告才推出的，未來也會取得國際認證，請國人要對國產疫苗有信心，一起來施打。

蔡易餘說，打完疫苗除自己有保護力也想要提升全體防護力，而他也一開始就在等待這隻疫苗，搶在第一天就來預約施打，他也呼籲符合條件的民眾，呼籲大家一起來施打。

中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第6輪高端疫苗，衛生局說，全縣有1萬967人預約登記，昨天起分別在38處合約醫療院所接種疫苗，未設大型接種站，目前無接種不良反應通報。

衛生局提醒，預約成功民眾務必攜帶身分證、健保卡，依照預約時間前往指定地點接種疫苗，也別忘了預先到衛生局網站下載高端疫苗接種評估及意願書，事先填好帶來。

嘉義縣醫師公會理事長徐超群說，選擇接種高端疫苗以年輕人及中年人居多，許多人等不到疫苗，為了工作需要打高端，高端疫苗施打，比接種ＡＺ、莫德納疫苗方便，高端是單劑型包裝，一劑只能打一人，不會有殘劑問題，施打方法和流感疫苗相同，對護理人員方便，不必拿針筒抽取疫苗。