聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林路面劣化道安堪憂 公路總局允諾投2億改善
雲林縣內多處道路鋪面出現裂痕及劣化情形，甚至道路邊坡與排水也年久失修，立委劉建國今天邀集交通部公路總局長許鉦漳至二崙、崙背、褒忠、大埤、林內、斗六等鄉鎮，及台3線、台1丁實地會勘，並計畫重建崙背鄉東興國小通學步道及圍牆，公路總局允諾改善，總計估將投入2億元施作相關工程。
劉建國表示，此次現勘的路段鋪面，皆因長久使用而出現多處裂痕、劣化的狀況，道路邊坡及排水系統也待修繕，其中二崙鄉，包括156線、雲10線、雲32線、雲33線等亟需改善，概估經費需求約7130萬元。
另因崙背鄉東興國小通學步道位在156線上，但目前並未納入該線道的改善計畫中，因此為讓學童、教職員及家長不再冒著危險通行，該處將重新建構通行路網，計畫在該校校前既有的排水溝加蓋，增加上下學等候空間，並新設通學步道，估算所需經費約1.18億元。
許鉦漳現勘後也表示同意支持學校通學步道改善，待相關修正計畫送至中央後，將會配合推動，提升當地道路使用品質，落實公共通行及環境整體改善。
許鉦漳同時表示，針對台3線斗六市石榴路、工業區路口有易淹水問題，規畫投入600萬元施作第1階段改善工程，預計明年1月提報計畫書之後啟動，4月汛期前完成相關改善工程，提升路面排水、路權外水載容量，解決水患問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言