快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林路面劣化道安堪憂 公路總局允諾投2億改善

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
公路總局長許鉦漳允諾支持崙背鄉東興國小通學步道及圍牆重建計畫。記者陳苡葳／翻攝
公路總局長許鉦漳允諾支持崙背鄉東興國小通學步道及圍牆重建計畫。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣內多處道路鋪面出現裂痕及劣化情形，甚至道路邊坡與排水也年久失修，立委劉建國今天邀集交通部公路總局長許鉦漳至二崙、崙背、褒忠、大埤、林內、斗六等鄉鎮，及台3線、台1丁實地會勘，並計畫重建崙背鄉東興國小通學步道及圍牆，公路總局允諾改善，總計估將投入2億元施作相關工程。

劉建國表示，此次現勘的路段鋪面，皆因長久使用而出現多處裂痕、劣化的狀況，道路邊坡及排水系統也待修繕，其中二崙鄉，包括156線、雲10線、雲32線、雲33線等亟需改善，概估經費需求約7130萬元。

另因崙背鄉東興國小通學步道位在156線上，但目前並未納入該線道的改善計畫中，因此為讓學童、教職員及家長不再冒著危險通行，該處將重新建構通行路網，計畫在該校校前既有的排水溝加蓋，增加上下學等候空間，並新設通學步道，估算所需經費約1.18億元。

許鉦漳現勘後也表示同意支持學校通學步道改善，待相關修正計畫送至中央後，將會配合推動，提升當地道路使用品質，落實公共通行及環境整體改善。

許鉦漳同時表示，針對台3線斗六市石榴路、工業區路口有易淹水問題，規畫投入600萬元施作第1階段改善工程，預計明年1月提報計畫書之後啟動，4月汛期前完成相關改善工程，提升路面排水、路權外水載容量，解決水患問題。

立委劉建國今天邀集交通部公路總局長許鉦漳至二崙、崙背、褒忠、大埤、林內、斗六等鄉鎮，及台3線、台1丁會勘多處裂痕、劣化的道路鋪面。記者陳苡葳／翻攝
立委劉建國今天邀集交通部公路總局長許鉦漳至二崙、崙背、褒忠、大埤、林內、斗六等鄉鎮，及台3線、台1丁會勘多處裂痕、劣化的道路鋪面。記者陳苡葳／翻攝
公路總局針對台3線斗六市石榴路、工業區路口易淹水問題，規畫投入600萬元施作第1階段改善工程，預計明年4月汛期前完工。記者陳苡葳／翻攝
公路總局針對台3線斗六市石榴路、工業區路口易淹水問題，規畫投入600萬元施作第1階段改善工程，預計明年4月汛期前完工。記者陳苡葳／翻攝

劉建國 斗六 路權

延伸閱讀

路面落差僅2公分摔死女騎士 南投縣政府要賠552萬

雲林爆出1人確診 北港200多人快篩結果出爐

雲林62天零確診破功！快篩站湧現人潮 民眾驚喊：ㄟ驚啦

王惠美一早旋風勘察3鄉鎮 撒3千萬改善道路及淹水

相關新聞

南市府小內閣人事異動 農業局換人前副局長升任

台南市政府小內閣再傳人事異動，農業局長謝耀清調任市府技監，由市府研考會副主委李建裕升任，人事令明生效。

嘉市藝文場館取消預約制 各館容留人數上限公布

嘉義市的公有場館因先前工廠群聚染疫案，7月底宣布暫時關閉，直到本月10日才開放但要採預約制，市府今天宣布文化局所轄的各藝...

台南購物節抽獎今年沒房子 黃偉哲「會再想辦法」

國內疫情趨緩，台南市政府即日起舉辦台南購物節活動，由於去年的購物節登錄發票抽獎送房子的活動，但今年只有車子，市長黃偉哲今...

雲林大斗六文旦外銷首航 首批前進加拿大

遠近馳名的雲林大斗六地區文旦，今年未因疫情升溫及乾旱雨災等受到太大衝擊，今天順利在斗六市嘉東合作農場啟動2貨櫃48公噸的...

雲林16年來入選第1艘旗鑑 虎尾康樂隊快樂首航

雲林縣虎尾鎮北溪，墾地，頂溪，安溪，興中等5個社區，聯合為雲林縣爭取到16年來第一艘聯合大旗艦計畫的子計畫「聯合康樂隊」...

嘉義未來主要交通樞紐 高架化車站工程2026年完工

負責工程施作的交通部鐵道局表示，本計畫截至今年7月31日整體累計進度達33.94%，超前0.02%，土建工程自2017年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。