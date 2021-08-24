雲林路面劣化道安堪憂 公路總局允諾投2億改善

雲林縣內多處道路鋪面出現裂痕及劣化情形，甚至道路邊坡與排水也年久失修，立委劉建國今天邀集交通部公路總局長許鉦漳至二崙、崙背、褒忠、大埤、林內、斗六等鄉鎮，及台3線、台1丁實地會勘，並計畫重建崙背鄉東興國小通學步道及圍牆，公路總局允諾改善，總計估將投入2億元施作相關工程。

劉建國表示，此次現勘的路段鋪面，皆因長久使用而出現多處裂痕、劣化的狀況，道路邊坡及排水系統也待修繕，其中二崙鄉，包括156線、雲10線、雲32線、雲33線等亟需改善，概估經費需求約7130萬元。

另因崙背鄉東興國小通學步道位在156線上，但目前並未納入該線道的改善計畫中，因此為讓學童、教職員及家長不再冒著危險通行，該處將重新建構通行路網，計畫在該校校前既有的排水溝加蓋，增加上下學等候空間，並新設通學步道，估算所需經費約1.18億元。

許鉦漳現勘後也表示同意支持學校通學步道改善，待相關修正計畫送至中央後，將會配合推動，提升當地道路使用品質，落實公共通行及環境整體改善。