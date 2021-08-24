南市首創新住民關懷專線 家鄉語紓壓、提供教養訣竅

新冠肺炎疫情仍嚴峻，限制人際社交活動，阻斷新住民往返家鄉的路。台南市家庭教育中心首創新住民家庭教育關懷專線，主動致電關懷，擴大聘請具有通譯及新住民母語教學資格的新住民范鄭瑞綾、童氏容及潘羽姍，以新住民語關懷協助新住民姊妹，紓解生活壓力，展現同鄉情誼。

牧德關懷協會執行長童氏容表示，各項活動暫停生活圈緊縮，原本許多新住民姊妹去年底就盼國際疫情舒緩，能帶孩子回鄉過春節，但事與願違，隨著疫情升溫與家人約定放暑假帶孩子探望的心願落空，心中苦無處可說。很榮幸能參與這次致電關懷服務，希望能做到感同身受，互相打氣加油。

教育局長鄭新輝表示，南市家庭教育中心長期以來提供（06）4128185諮詢專線服務，防疫期間電話關懷增闢3線專線，23日起新增新住民語服務，提供情感支持、新住民家庭教育、進修及政府資源(訊)，讓新住民獲得安定力量，有其正向意義。

家庭教育中心張冰嫈主任表示，孩子停課在家已3個月，許多新住民姊妹種種情緒無處可說，這次開辦關懷專線，直接以新住民語進行關懷，一方面舒緩心情壓力，另一方面提供教養訣竅，未來會逐步加入更多東南亞語言。接到電話的新住民說，聽到熟悉越語關懷，備感親切溫暖，捨不得放下電話。