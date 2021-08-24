絕美明月伴太平雲梯引數千網友讚 專業攝影師：合成的

嘉義縣有網友署名劉志銘，在臉書「嘉義之美」社團中貼出一張從民雄街頭遠眺太平雲梯的絕美風景照，貼文一出短短2個小時內就獲得近2千點讚數，但也有網友質疑照片是合成的，攝影師黃一盛釋疑，依照月亮和雲梯角度比例研判，此圖合成的機率較大。

網友劉志銘在臉書社團貼文表示，他在民雄街頭看太平雲梯賞月，底下網友齊聲讚歎，紛表「拍得好美」、「好厲害」；但也有眼尖網友點出，為什麼月亮在山景前面，質疑拍攝者以假亂真，希望攝影師能保留更多真實性。

攝影愛好者、醫師黃威雄專業分析，昨晚月出時刻晚間7時12分，仰角49S、方位角103度，太平雲梯在民雄鄉東方略偏北，所以月亮不應出現在那個角度。