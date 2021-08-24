絕美明月伴太平雲梯引數千網友讚 專業攝影師：合成的

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣有網友署名劉志銘，在臉書「嘉義之美」社團中貼出一張從民雄街頭遠眺太平雲梯的絕美風景照。圖／翻攝自「嘉義之美」社團
嘉義縣有網友署名劉志銘，在臉書「嘉義之美」社團中貼出一張從民雄街頭遠眺太平雲梯的絕美風景照。圖／翻攝自「嘉義之美」社團

嘉義縣有網友署名劉志銘，在臉書「嘉義之美」社團中貼出一張從民雄街頭遠眺太平雲梯的絕美風景照，貼文一出短短2個小時內就獲得近2千點讚數，但也有網友質疑照片是合成的，攝影師黃一盛釋疑，依照月亮和雲梯角度比例研判，此圖合成的機率較大。

網友劉志銘在臉書社團貼文表示，他在民雄街頭看太平雲梯賞月，底下網友齊聲讚歎，紛表「拍得好美」、「好厲害」；但也有眼尖網友點出，為什麼月亮在山景前面，質疑拍攝者以假亂真，希望攝影師能保留更多真實性。

攝影愛好者、醫師黃威雄專業分析，昨晚月出時刻晚間7時12分，仰角49S、方位角103度，太平雲梯在民雄鄉東方略偏北，所以月亮不應出現在那個角度。

知名攝影師黃一盛直言，此圖是合成的，月亮要拍大便容不下地景，因為長焦鏡頭角度很小，橋也只能特寫；黃一盛說，要拍出類似的圖，首先要下載相關觀攝程式，觀察月亮軌跡，再來準備一隻大砲級鏡頭，最好的觀測時間可能只有3至5分鐘。

攝影愛好者、醫師黃威雄專業分析，昨晚月出時刻晚間7時12分，仰角49S、方位角103度，太平雲梯在民雄鄉東方略偏北，所以月亮不應出現在那個角度。圖／黃威雄提供
攝影愛好者、醫師黃威雄專業分析，昨晚月出時刻晚間7時12分，仰角49S、方位角103度，太平雲梯在民雄鄉東方略偏北，所以月亮不應出現在那個角度。圖／黃威雄提供

太平雲梯

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