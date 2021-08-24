嘉縣府想活化東石郡役所 在地文史工作者提不同意見

嘉義縣朴子市「東石郡役所」為日本時代統領海區七鄉鎮的東石郡府所在地，現由縣警局朴子分局入駐其內，縣府去年11月斥資1.44億元新建朴子分局廳舍，文化觀光局希望活化舊廳舍並投入多元軟硬體，打造海區藝文中心，但在地文史學者建議以培育海區文化為出發點。

嘉縣府文化觀光局昨天下午於朴子配天宮辦理公聽會，邀集專家學者及朴子地方仕紳，共同探討東石郡役所發展方向，會中各方意見交流，文觀局希望打造海區藝文中心，但有學者建議應以培育海區文化為出發點。

「有目的性的起頭，有效且省錢」。朴子在地文史工作者陳俊哲說，統領嘉義海線的朴子郡役所，應以沿海七鄉鎮為範疇，以協助、培育文化為目的，在郡役所的空間發生文化，讓文化長出來，對地方才有積極意義。

陳俊哲盤點嘉義海線文化、以藝術技藝類別，他希望能在郡役所內展示與復興傳統文化，鼓勵民眾參預與協力，共同形成「嘉義海線文化學院」。

嘉義縣文化觀光局希望打造東石郡役所成海區藝文中心，局長許有仁說，朴子市文風鼎盛，無論宗教、藝術或曾經帶領台灣前進威廉波特的朴子少棒，對嘉義文化的重要性可見一斑。