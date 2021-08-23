稻農錯過申請現金救助時間 怒訴：我們是二等公民？

嘉義縣八月上旬降豪雨，多鄉鎮農業災損嚴重，農委會主委陳吉仲南下勘災，針對屏東至彰化全品項作物，指示災損補助「從優、從速、從寬」，但今天上午16名大林鎮西結里農民集結在鎮公所外，抗議公所宣傳不足，使農民無法領得補助；鎮公所回應至今未接獲農委會相關公文，「已有農民領取補助」屬假新聞。

稻農陳貴珠說，八月上旬颱風來襲，種植的稻米大面積受損，農委會宣布降低補助標準，西結里鄉親近日才得知，但公所表示公所協辦補助8月19日已截止，今天16名稻農在縣議員許有疆的幫助下前往公所陳情，希望能延長申請補助時間。

「我們不是次等公民」，陳貴珠不解為何鄰近民雄溪口等鄉鎮可以在時間內申請補助，大林農民卻無法，農民大多不識字，以前村里長和村幹事都會主動通知農民前往公所申辦，如今申請補助日期已截止農民才知悉，「大家都很無奈」。

許有疆說，西結里導致水稻受損嚴重，農委會公告截止日期是到8月19日，但公所行政宣導卻沒向西結里民宣導，建議公所依農委會公告第2項第3款專案補救辦理，公所內部應行政檢討並正視農民權益。

大林鎮長簡志偉表示，農委會宣稱擴大補助，但公所和里長、里幹事從未接獲相關公文，針對上午稻農欲申請農損補助，並稱已聽聞有其他稻農獲得補助，公所嚴正否認並表示，截至目前為止，僅針對損害農作物辦理申請，日後還需實地勘察、拍照等初步程序，才能送上級單位認定。