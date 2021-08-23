南美館再推實境解謎遊戲 看展品找線索

台南市美術館今年4月在1館推出首波實境解謎遊戲，獲得不少好評，劇情延續的第2款遊戲近日登場，遊戲範圍遍布於兩個館舍，希望讓遊客從解謎過程中獲得不同的美術館體驗。

台南市美術館今天指出，今年4月推出「偵探艾德勒事件簿」實境解謎遊戲，希望吸引更多人進一步認識美術館典藏品，首波遊戲「南美館的委託信」在1館推出後，短短1個月內就有3500多人瀏覽並解謎闖關。

南美館指出，隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受到控制，南美館重新開館迎賓，並在2館推出全新謎團「白盒子裡的線索」，在遊戲中參與的玩家扮演小偵探，繼續跟著偵探艾德勒前往2館，循著怪盜法嵐留下線索，協助館長將怪盜緝拿歸案。

南美館指出，「偵探艾德勒事件簿」實境解謎遊戲分1、2館遊戲包，現階段於兩個館舍都能隨時遊玩。「白盒子裡的線索」延續1館的故事，遊戲範圍遍布在2館各樓層展間，玩家可在「南薰藝韻-藝術家專室」、「新進典藏展」及2館建築特色「碎形屋頂」等空間，找尋遊戲線索、破解謎題。

玩家在遊戲中可以利用「未來相機」及「鎖定水槍」，來對付怪盜法嵐的「旋風拐杖」及「換術斗篷」，並找出怪盜法嵐的計畫與2館典藏品間的關聯與秘密，過程中可增加兒童對於展覽及作品認知、創作及鑑賞能力，也使家長和孩子都能從解謎過程中獲得不一樣的美術館體驗。