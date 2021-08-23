快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

堤岸雜草叢生！嘉市朴子溪及牛稠溪岸改善 明年3月完工

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
立委王美惠（中）協助爭取2230萬經費，水利署將改善包括朴子溪荖藤堤防，及上游牛稠溪後湖、溪底寮堤段水防道路。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（中）協助爭取2230萬經費，水利署將改善包括朴子溪荖藤堤防，及上游牛稠溪後湖、溪底寮堤段水防道路。圖／立委王美惠提供

嘉義市荖藤里轄內朴子溪的堤岸內，長期雜草叢生、道路老舊不平整，但仍有不少民眾有運動需求，荖藤里長許雪賢陳情後，經立委王美惠成功爭取水利署核定2330萬經費，將改善包括朴子溪荖藤堤防，及上游牛稠溪後湖、溪底寮堤段水防道路，總長3700多公尺，預計明年3月完工。

「都是草啊！」荖藤里長許雪賢說，堤岸內清晨及傍晚有許多去散步，不過雜草很多，要定期找人除草，甚至有人會偷丟死狗、死貓，如果晚上有人躲草堆也難發現，才希望立委幫忙爭取經費，看能否整理乾淨一點，讓民眾前來的意願更高，最好能如軍輝橋附近堤岸種植風鈴木，兼具觀光價值。

五河局、立委王美惠今天前往荖藤里說明工程，指出，將進行朴子溪荖藤堤防構造物設施改善，共1024公尺，以及上游的牛稠溪後湖、溪底寮堤段水防道路改善，長達2763公尺，現已發包，預計明年3月完工。

王美惠表示接獲里長許雪賢陳情，包括堤防的堤頂、堤內坡有雜草叢生情形、水防道路也老舊不平整，希望協助向中央爭取經費改善護岸，向水利署成功爭取2230萬經費，並將朴子溪荖藤堤防改善工程，列為今年期中增辦優先工程。

嘉市朴子溪的荖藤堤防，目前雜草叢生。圖／立委王美惠提供
嘉市朴子溪的荖藤堤防，目前雜草叢生。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（右一）協助爭取2230萬經費改善嘉市朴子溪、牛稠溪的堤岸。圖／立委王美惠提供
立委王美惠（右一）協助爭取2230萬經費改善嘉市朴子溪、牛稠溪的堤岸。圖／立委王美惠提供
第五河川局今天到嘉市荖藤里，說明朴子溪荖藤堤防工程等。圖／立委王美惠提供
第五河川局今天到嘉市荖藤里，說明朴子溪荖藤堤防工程等。圖／立委王美惠提供

朴子溪 水利署 風鈴木

延伸閱讀

嘉市中正公園改造兒童遊戲區 遊具將更豐富

英系立委上午發聲明籲高鐵增班 下午就獲回應

黃敏惠喊話讓嘉義輕軌圓夢 王美惠：有助縣市交通觀光

影／李永得訪嘉義市黃敏惠提10億文創建設簡報

相關新聞

稻農錯過申請現金救助時間 怒訴：我們是二等公民？

嘉義縣八月上旬降豪雨，多鄉鎮農業災損嚴重，農委會主委陳吉仲南下勘災，針對屏東至彰化全品項作物，指示災損補助「從優、從速、...

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

雲林縣追查非洲豬瘟走私肉品流向，縣府今天組隊，兵分多路至獲報名單中的廠家清查可疑物品，目前無查獲任何相關製品；縣長張麗善...

堤岸雜草叢生！嘉市朴子溪及牛稠溪岸改善 明年3月完工

嘉義市荖藤里轄內朴子溪的堤岸內，長期雜草叢生、道路老舊不平整，但仍有不少民眾有運動需求，荖藤里長許雪賢陳情後，經立委王美...

年久失修狂漏水！雲縣追加預算修二崙詔安社區活動中心

面臨建材原物料大漲，原本預訂前年進行建築改善計畫的雲林縣二崙詔安社區活動中心，歷經近3年、工程6次流標，時至今日通過縣府...

麻豆文旦今年大豐收 中華郵政今推優惠寄送堆積如山

中秋名產麻豆文旦這周進入採收期，今年豐收產量預估較往年多5到10%；中華郵政麻豆區各郵局今天開門不久文旦就堆積如山，還在...

建置漁電共生專屬網站 南市府農業局盼雙贏

台南市政府農業局推動漁電共生案場。近日已建置漁電共生專屬網站，提供最新消息、政策法規、申請流程、應備文件及諮詢專區等資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。