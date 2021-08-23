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堤岸雜草叢生！嘉市朴子溪及牛稠溪岸改善 明年3月完工
嘉義市荖藤里轄內朴子溪的堤岸內，長期雜草叢生、道路老舊不平整，但仍有不少民眾有運動需求，荖藤里長許雪賢陳情後，經立委王美惠成功爭取水利署核定2330萬經費，將改善包括朴子溪荖藤堤防，及上游牛稠溪後湖、溪底寮堤段水防道路，總長3700多公尺，預計明年3月完工。
「都是草啊！」荖藤里長許雪賢說，堤岸內清晨及傍晚有許多去散步，不過雜草很多，要定期找人除草，甚至有人會偷丟死狗、死貓，如果晚上有人躲草堆也難發現，才希望立委幫忙爭取經費，看能否整理乾淨一點，讓民眾前來的意願更高，最好能如軍輝橋附近堤岸種植風鈴木，兼具觀光價值。
五河局、立委王美惠今天前往荖藤里說明工程，指出，將進行朴子溪荖藤堤防構造物設施改善，共1024公尺，以及上游的牛稠溪後湖、溪底寮堤段水防道路改善，長達2763公尺，現已發包，預計明年3月完工。
王美惠表示接獲里長許雪賢陳情，包括堤防的堤頂、堤內坡有雜草叢生情形、水防道路也老舊不平整，希望協助向中央爭取經費改善護岸，向水利署成功爭取2230萬經費，並將朴子溪荖藤堤防改善工程，列為今年期中增辦優先工程。
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