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麻豆文旦今年大豐收 中華郵政今推優惠寄送堆積如山

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中華郵政麻豆區各郵局今天文旦堆積如山，還在麻豆區新生南路租場地設收寄處。記者周宗禎／攝影
中華郵政麻豆區各郵局今天文旦堆積如山，還在麻豆區新生南路租場地設收寄處。記者周宗禎／攝影

中秋名產麻豆文旦這周進入採收期，今年豐收產量預估較往年多5到10%；中華郵政麻豆區各郵局今天開門不久文旦就堆積如山，還在麻豆區新生南路租場地設收寄處，方便農民郵寄文旦給外地客戶，首日就有許多農民載著一箱箱文旦委託郵局寄運，呈現忙碌景象；農民說，下星期「大出」，郵局每天都要寄好幾萬箱文旦。

台南郵局表示，今年在麻豆設兩個寄收處，新生南路寄收處今天開張，謝厝寮紀安宮寄收處下周進入產量高峰加入營運，除專案優惠資費，還有代客列印託運單、電話預約上門收件等服務，提供農民更便捷服務。

台南郵局局長黃良江表示，整合網路行銷、訂單處理及運輸配送等服務，協助農民銷售，希望服務在地農村社區，「創造郵政不可取代的價值」。去年文旦共收寄25萬件，前年寄收23萬件，今年雖疫情影響，物流費用飆漲，但台南郵局「秉持服務農民」，依舊優惠運費，10斤裝文旦，兩件以上一件70元，若採Ｅ化作業，一件65元，歡迎農民多運用。

中華郵政郵購網站則推出「優質在地小農」品德柚果園、陳小農文旦園、侑欣果園麻豆文旦禮盒，「原價每箱1千元，優惠價680元，另配合農委會「台灣農產嘉年華」活動，每筆訂單再折1百元，25日起開放上網訂購，9月1日至30日配送，可使用I 郵箱取件。

中華郵政麻豆區各郵局今天文旦堆積如山，一整天不斷有農民上門委托寄送。記者周宗禎／攝影
中華郵政麻豆區各郵局今天文旦堆積如山，一整天不斷有農民上門委托寄送。記者周宗禎／攝影
中華郵政麻豆區各郵局今天文旦堆積如山，還在麻豆區新生南路租場地設收寄處。記者周宗禎／攝影
中華郵政麻豆區各郵局今天文旦堆積如山，還在麻豆區新生南路租場地設收寄處。記者周宗禎／攝影
中華郵政麻豆區各郵局今天文旦堆積如山，還在麻豆區新生南路租場地設收寄處。記者周宗禎／攝影
中華郵政麻豆區各郵局今天文旦堆積如山，還在麻豆區新生南路租場地設收寄處。記者周宗禎／攝影

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