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年久失修狂漏水！雲縣追加預算修二崙詔安社區活動中心

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣二崙詔安社區活動中心為2層樓建物，1樓設施勉強堪用，2樓樓層則因長年漏水、門窗損壞停用15年。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣二崙詔安社區活動中心為2層樓建物，1樓設施勉強堪用，2樓樓層則因長年漏水、門窗損壞停用15年。記者陳苡葳／翻攝

面臨建材原物料大漲，原本預訂前年進行建築改善計畫的雲林縣二崙詔安社區活動中心，歷經近3年、工程6次流標，時至今日通過縣府追加百萬經費後，將展開發包作業；縣長張麗善表示，該社區是發展客家文化的重要基地，2層樓的建築目前僅剩1層勉強可使用，民眾活動受限，縣府同意追加101萬元經費補足預算所需，希望盡快修繕完工，讓當地1700多位的居民擁有最佳社區服務品質。

縣府社會處表示，縣內目前畫定的社區有468個，其中439社區成立發展協會，有建設活動中心的社區則有362個。

縣府表示，詔安社區是二崙鄉來惠村3社區的其中之一社區，富有傳統客家韻味及文化，多年來經社區營造的洗禮，不僅保留傳統客家文化，也發展多項農村再生元素，社區環境包含美學廣場、養豬世界及客家美食館等，面貌豐富。

社區說，民眾主要從事活動的建築物年久失修，1樓雖仍堪用，但2樓因長年漏水、門窗破損及電線線路老舊等問題，暫停使用約15年，長期下來影響社區活動品質，民眾的安危也堪憂。

張麗善指出，由於該社區公共空間有迫切使用需求，縣府核准追加預算，補足原有479萬工程經費，總計投入580萬元施作社區活動中心改善工程，未來修繕後，除繼續發展原有客家特色文化活動，也將作為福利社區化的重要據點。

張麗善也鼓勵社區可朝開辦長青食堂、社區照顧關懷據點、成長教室、社區鄉親研習等方向發展，提升社區服務。

雲林縣長張麗善（右二）現勘二崙詔安社區活動中心環境後，同意追加經費補足預算所需，希望盡快修繕完工，讓居民擁有最佳社區服務品質。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善（右二）現勘二崙詔安社區活動中心環境後，同意追加經費補足預算所需，希望盡快修繕完工，讓居民擁有最佳社區服務品質。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣二崙詔安社區活動中心原訂3年前要進行建築改善計畫，但因建材物料大漲，工程流標6次，至今仍延宕。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣二崙詔安社區活動中心原訂3年前要進行建築改善計畫，但因建材物料大漲，工程流標6次，至今仍延宕。記者陳苡葳／翻攝

建築 張麗善 客家文化

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