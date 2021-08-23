聽新聞
test
0:00 / 0:00
建置漁電共生專屬網站 南市府農業局盼雙贏
台南市政府農業局推動漁電共生案場。近日已建置漁電共生專屬網站，提供最新消息、政策法規、申請流程、應備文件及諮詢專區等資訊，歡迎有意願光電業者和漁民多加利用。
農業局長謝耀清表示，漁電共生案場須有養殖事實，分為「室內屋頂型」及「室外地面型」2種模式，利用室內養殖場屋頂、室外魚塭堤岸、蓄水池面或引水渠道設置綠能設施，透過光電提供遮蔽和養殖環境改造資源、魚塭提供相容利用空間，達到養殖與綠能互利。該漁電共生專屬網站為((https://fes.tainan.gov.tw/FEA/)，
農業局說明，市府自104年推動設置室內屋頂型漁電共生，已建置完成及申請設置中案場計87件，容許使用面積計約155公頃，其中19場已開始營運和發電，總裝置容量約10千瓩(MW)，今年安南區、東山區等多場室內養殖白蝦及筍殼魚等收穫極佳，彰顯漁電共生成效。另外在推動設置室外地面型漁電共生部分，第一階段先由市府針對業者專案計畫建議書評估、初審，評估可行後再送農委會審查，目前已有6案通過農委會專區核定，面積共約644公頃。第二階段由業者於核定專區內土地，申請容許使用綠能設施，已有16件提出申請，面積共計431.57公頃，已核定12件，面積共計285.61公頃，12件預計裝置容量達201千瓩，綠能設施建置完成後，換算年產出約2.5億度電、減碳達13萬3923公噸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言