建置漁電共生專屬網站 南市府農業局盼雙贏

台南市政府農業局推動漁電共生案場。近日已建置漁電共生專屬網站，提供最新消息、政策法規、申請流程、應備文件及諮詢專區等資訊，歡迎有意願光電業者和漁民多加利用。

農業局長謝耀清表示，漁電共生案場須有養殖事實，分為「室內屋頂型」及「室外地面型」2種模式，利用室內養殖場屋頂、室外魚塭堤岸、蓄水池面或引水渠道設置綠能設施，透過光電提供遮蔽和養殖環境改造資源、魚塭提供相容利用空間，達到養殖與綠能互利。該漁電共生專屬網站為((https://fes.tainan.gov.tw/FEA/)，

農業局說明，市府自104年推動設置室內屋頂型漁電共生，已建置完成及申請設置中案場計87件，容許使用面積計約155公頃，其中19場已開始營運和發電，總裝置容量約10千瓩(MW)，今年安南區、東山區等多場室內養殖白蝦及筍殼魚等收穫極佳，彰顯漁電共生成效。另外在推動設置室外地面型漁電共生部分，第一階段先由市府針對業者專案計畫建議書評估、初審，評估可行後再送農委會審查，目前已有6案通過農委會專區核定，面積共約644公頃。第二階段由業者於核定專區內土地，申請容許使用綠能設施，已有16件提出申請，面積共計431.57公頃，已核定12件，面積共計285.61公頃，12件預計裝置容量達201千瓩，綠能設施建置完成後，換算年產出約2.5億度電、減碳達13萬3923公噸。