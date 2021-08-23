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彰化天人宮跨縣送愛！送家扶普度大豬公和50萬元助學金

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
彰化二林天人宮疫情愛心不縮水，送一大卡車普度供品及50萬元助學金給雲林家扶中心，另加送救助金給家扶媽媽。記者蔡維斌／攝影
彰化二林天人宮疫情愛心不縮水，送一大卡車普度供品及50萬元助學金給雲林家扶中心，另加送救助金給家扶媽媽。記者蔡維斌／攝影

彰化縣二林天人宮疫情愛心不縮水，今天送一大卡車普度供品和近5千台斤白米、牲禮及5頭已分切好的大豬公給雲林家扶中心，廟方住持胡建雄得知開學在即，家扶助學金仍有缺口，更發動募集50萬元一併捐助雲林家扶，展現普度愛心。

天人宮住持胡建雄說，疫情期間，疫情加上豪雨家扶中心發送約200萬急難生活費，他看到家扶社工涉水發送民生物資，十分感動，廟方秉持濟公師父仁愛關懷的精神也發起捐助行動。

疫情期間，各地普度縮水且愛心捐款也減少，胡建雄說，廟方將普度的大批供品，和五頭普度用的大豬公也分切好送家扶轉送給受扶戶，同時得知即將開學，家扶正為500萬元的助學金籌募而發愁，廟方也一併再帶來信徒的愛心50萬元，讓家扶度過難關，這也符合濟公普度救世的精神。

雲林家扶主委陳燦勲代表接受供品和助學金，感謝二林天人宮的祝福與勉勵，疫情期間仍匯集眾人的愛心，送來及時雨，他代表所有受扶戶感謝天人宮。

受扶戶「阿雯」媽媽說，他們靠擺攤維生，疫情期間停了兩三個月沒做生意，生活快過不下去，孩子開學正愁著學費無著落，感謝天人宮送來生活物資和學費，彌補疫情的收入缺口。

雲林家扶也同時感謝麥寮天盛宮、北港武德宮、紫雲慈善會、善園行善團、貴美塗料、古坑南天宮、麥寮鎮東宮等，各界捐贈8000公斤白米及550桌供品，減輕受扶家庭生活負擔。

彰化二林天人宮疫情愛心不縮水，送一大卡車普度供品及50萬元助學金給雲林家扶中心，另加送救助金給家扶媽媽。記者蔡維斌／攝影
彰化二林天人宮疫情愛心不縮水，送一大卡車普度供品及50萬元助學金給雲林家扶中心，另加送救助金給家扶媽媽。記者蔡維斌／攝影
彰化二林天人宮疫情愛心不縮水，送一大卡車普度供品和5千台斤白米、牲禮及5頭已分切好的大豬公，以及50萬元助學金給雲林家扶中心。記者蔡維斌／攝影
彰化二林天人宮疫情愛心不縮水，送一大卡車普度供品和5千台斤白米、牲禮及5頭已分切好的大豬公，以及50萬元助學金給雲林家扶中心。記者蔡維斌／攝影

疫情 普度 愛心

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