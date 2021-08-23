火場無線電盲點 南市6項通訊改善保障打火兄弟

火場救援最重要就是通訊順暢，台南市消防局委由學者就火場無線電盲點等救災通訊安全進行實驗，獲得調整或新增無線電專用頻率等6項改善成果，進一步保障打火兄弟安全。

為改善火場內無線電通訊中斷問題，台南市政府消防局今天舉行「消防專用無線電盲點與改善說明」記者會，市長黃偉哲出席感謝研究團隊將研究成果造福全國。他說，近年來外縣市有發生好幾起消防人員值勤、搶救民眾生命同時，自己的生命安全更遭受威脅，這次專用無線電盲點改善，就是盼能大力改善人員安全問題。

這次火場通訊改善成果，由消防局災害搶救科會同救災救護指揮中心，邀請包括成大民航所所長呂宗行、高科大光電所所長陳華明、空軍官校航電系系主任陳建宏、航技學院機械工程科助理教授翁志遠等4位天線工程、熱力學的學者，以及與義消蔡偉哲共同組成研究團隊，針對火場救災通訊安全進行二階段探討及實驗，共獲得6項重大改善成果。

包括全面配置無線電專用袋，由大台南不動產開發商業同業公會捐贈價值新台幣100萬元的無線電專用袋，將全面配置台南市消防人員，救災時可掛置肩膀氣瓶背架上方，方便立即調整無線電天線垂直朝上發話，維持火場救災通訊品質。

調整或新增無線電專用頻率。為增加無線電信號對建築物的穿透力及減少火場濃煙干擾，消防局將建議國家通訊傳播委員會調整或新增現行消防無線電專用頻率，由VHF頻段擴增至UHF頻段400MHz以上。

無線電天線調整垂直方向。消防局建議應將無線電天線調整成垂直地面方向，使電波輻射方向為前後左右擴散輻射，讓發送無線電訊號至戶外的傳送接收效果更為良好。

測試無線電正常功能。消防局發現只要無線電靠近LED天線檢測器並按下發話按鈕，檢測器出現閃爍燈號即表示天線訊號發送正常，目前各大(分)隊皆配置1支檢測器，供值班及火場人員測試無線電正常後才能攜帶進入火場，保障救災人員生命安全。

操作無線電採取蹲姿。消防人員操作無線電姿態確實會影響通訊功率，蹲姿通訊功率最大、側姿次之、臥姿最小。

操作無線電中性帶以下。研究顯示火場煙霧與新鮮空氣交界的中性帶以上，因煙霧溫度極高會造成無線電溫度驟升，超出安全操作溫度而造成無線電內部線路燒融或故障，因此建議於中性帶以下操作無線電。