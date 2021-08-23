空手道王翌達曝比完當下最想喊這5字 致謝家鄉加油團

東京奧運空手道選手王翌達返台後昨天隔離期滿，今第一站返回故鄉嘉義市拜會市長黃敏惠，也感謝母校僑平國小、玉山國中替他組加油團；王翌達透露，比賽結束當下很想對跟拍鏡頭喊「我嘉義囡仔！」受限空手道講究禮節，感覺有些可惜。市府預計從他母校開始組空手道社團。

王翌達說，雖然這次沒有達到很好成績，「我真的盡全力，所以沒什麼好後悔」，很感謝市長，及母校僑平國小、玉山國中，得知他要比賽，便幫他組支持的加油團，他因為要很專心比賽，沒辦法做太多回應，不過點點滴滴都在心中。

王翌達透露，當時東奧賽場打完比賽後，都會有鏡頭跟著拍攝，他很想講「我嘉義囡仔！」但空手道很講究禮節，最多就是做些動作，較沒辦法講出自己心聲，這件事就在他心裡很深，感覺比較可惜；未來會持續推廣運動並回饋社會，盡可能多幫助別人。

王翌達今天帶妻子及女兒拜會嘉市府，黃敏惠致贈檜木雷雕等禮物，寫有「嘉義之光，體壇榮耀」，黃也稱讚，王翌達參加的空手道「型」項目一般人較不了解，他仍盡力展現最好能量，特別他父親是重要的教練，讓他一直堅持夢想並突破自我，許多紀念物品也拿出來做慈善，非常有愛，呼籲多支持選手。

市府教育處長林立生說，學校目前無空手道的隊伍，會啟動空手道選手培訓機制，擬先在僑平國小、玉山國中辦講座，招募有興趣學生，成立社團；因王翌達現還是選手身分，有機會盼回故鄉來指導，待卸下選手後，再邀請用教練之姿指導。