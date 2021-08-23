影／西拉雅國家風景區整合43業者 推優惠「旅遊護照」

西拉雅國家風景區管理處推出「夏日秋瘋西拉雅旅遊護照」，整合43家觀光圈食宿遊購業者推出優惠，今天舉辦開幕儀式後首場「西拉雅吃冰節」明天開跑。管理處長許主龍表示，希望透過活動將在地農特產品「觀光產業化」，吸引遊客回流、再度活絡西拉雅觀光產業生機，

「西拉雅吃冰節」邀請民眾到玉井闖關玩「芒果食字路口」，並提供309元消費券，闖關成功可獲得價值600元芒果乾禮盒，明天下午兩點在「西拉雅國家風景區管理處」臉書粉絲專頁開放報名連結，只有50組。

9月10日還會推出「關子嶺火王爺祭典」、10月3日辦二寮曙光雲海音樂會；並有「整合大西拉雅觀光圈店家食、宿、遊、購四大優惠」，限量發行1000本旅遊護照，並將於上述3大活動中發放，使用期限至今年年底，希望西拉雅的觀光「在遵守中央防疫政策下，能慢慢恢復蓬勃生機」。詳細活動資訊可上風景區管理處網站或上午九點到下午五點間電話06-6900399查詢。

「火王爺祭典」山車巡行活動，除由重機車隊為火王爺開路，也邀請民眾穿上浴衣、塗上關子嶺最負盛名的泥漿一起拉山車，共同為火王爺與在地業者祈求財源廣進、一切平安順利，也替市府觀光旅遊局9月18日的「關子嶺溫泉美食節」揭開序幕。