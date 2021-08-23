快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

達更好路平品質 南市府試辦手孔蓋啟閉微創工法

中央社 / 台南23日電

今天在安平區有一項「手孔蓋啟閉微創工法」技術分享交流。由中華電信台南營運處提出微創工法，具更省時、減少施工面積等優點。台南市工務局將推廣試辦，以達到更好路平品質。

台南市政府工務局表示，道路上各管線單位的人手孔蓋，一向被騎士視為行駛中的隱形殺手；因此，市府執行路平專案改善道路時，除必要維生管線孔蓋外，其餘手孔蓋都必需配合下地，遇有纜線建設或維修需求時，再以新工法重啟被掩埋手孔蓋。

中華電信提出的「微創施工啟閉孔蓋工法」，首先以金屬探測器找到孔蓋，再鑽洞切割路面，開啟手孔蓋，減少傳統的鑄鐵手孔蓋開挖時產生的廢土，時間約20至40分鐘即可完成切割；施工完畢後再將孔蓋吊回復位，填補吊孔洞即可，不會出現路面補丁現象，更不影響原有路面平整。

工務局工程企劃科指出，綜結微創施工啟閉孔蓋工法效益，包括路面破壞面積比例為傳統工法的60分之1、施工成本可節省一半以上、節能減碳符合環保概念及施工快速、安全，避免封路造成交通問題等。

路平專案 減碳

延伸閱讀

網友票選台南爛路第2名 安和路改善完工

中元節金門有「撞」況 女駕駛自撞險墜山溝虛驚一場

影／台中路平專案只燙小路？建設局：全市標準一致評估

縣道139線芬園段路面龜裂凹陷 彰縣府投入逾千萬改善

相關新聞

稻農錯過申請現金救助時間 怒訴：我們是二等公民？

嘉義縣八月上旬降豪雨，多鄉鎮農業災損嚴重，農委會主委陳吉仲南下勘災，針對屏東至彰化全品項作物，指示災損補助「從優、從速、...

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

雲林縣追查非洲豬瘟走私肉品流向，縣府今天組隊，兵分多路至獲報名單中的廠家清查可疑物品，目前無查獲任何相關製品；縣長張麗善...

堤岸雜草叢生！嘉市朴子溪及牛稠溪岸改善 明年3月完工

嘉義市荖藤里轄內朴子溪的堤岸內，長期雜草叢生、道路老舊不平整，但仍有不少民眾有運動需求，荖藤里長許雪賢陳情後，經立委王美...

年久失修狂漏水！雲縣追加預算修二崙詔安社區活動中心

面臨建材原物料大漲，原本預訂前年進行建築改善計畫的雲林縣二崙詔安社區活動中心，歷經近3年、工程6次流標，時至今日通過縣府...

麻豆文旦今年大豐收 中華郵政今推優惠寄送堆積如山

中秋名產麻豆文旦這周進入採收期，今年豐收產量預估較往年多5到10%；中華郵政麻豆區各郵局今天開門不久文旦就堆積如山，還在...

建置漁電共生專屬網站 南市府農業局盼雙贏

台南市政府農業局推動漁電共生案場。近日已建置漁電共生專屬網站，提供最新消息、政策法規、申請流程、應備文件及諮詢專區等資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。