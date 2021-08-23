達更好路平品質 南市府試辦手孔蓋啟閉微創工法

今天在安平區有一項「手孔蓋啟閉微創工法」技術分享交流。由中華電信台南營運處提出微創工法，具更省時、減少施工面積等優點。台南市工務局將推廣試辦，以達到更好路平品質。

台南市政府工務局表示，道路上各管線單位的人手孔蓋，一向被騎士視為行駛中的隱形殺手；因此，市府執行路平專案改善道路時，除必要維生管線孔蓋外，其餘手孔蓋都必需配合下地，遇有纜線建設或維修需求時，再以新工法重啟被掩埋手孔蓋。

中華電信提出的「微創施工啟閉孔蓋工法」，首先以金屬探測器找到孔蓋，再鑽洞切割路面，開啟手孔蓋，減少傳統的鑄鐵手孔蓋開挖時產生的廢土，時間約20至40分鐘即可完成切割；施工完畢後再將孔蓋吊回復位，填補吊孔洞即可，不會出現路面補丁現象，更不影響原有路面平整。

工務局工程企劃科指出，綜結微創施工啟閉孔蓋工法效益，包括路面破壞面積比例為傳統工法的60分之1、施工成本可節省一半以上、節能減碳符合環保概念及施工快速、安全，避免封路造成交通問題等。