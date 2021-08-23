雲縣上百志工山海連線 發送普度物資傳愛
配合防疫，今年許多宮廟的中元普度祭典縮小規模舉辦，不過仍未減信眾參與度，埔里中興聖安宮今將信眾主動捐出的500份普度物資，贈送至雲林縣法主慈善關懷協會及雲林縣青工總會，並透過社團志工協助轉送到縣內弱勢家戶手中，望在疫情寒冬注入社會暖流。
雲林縣青工總會表示，今年捐贈發動山海連線，動員青工總會上百名工作人員與志工，另救國團水林鄉團委會、黃文祥議員服務團隊，和雲林縣家長協會、優秀青年服務協會與雲聚幸福樂齡俱樂部等單位也一起響應，計畫在2日內全數發送至20鄉鎮市弱勢家庭、獨居長輩與邊緣戶。
青工總會長許宥鵬說，會內成員都是年輕人，大家有感雲林縣人口老年化、邊緣家庭多，加上今年5月中疫情升溫，影響到許多家庭生計，有些人收入銳減，有些人更愁三餐要從哪來，因此每份普度物資有民生必備的油、米、麵條、餅乾、泡麵、糖、鹽等，實際幫助家庭解決食的問題。
法主慈善關懷協會理事長張根源說，為讓發送動線更順暢，各團體細心規畫物資載送隊伍，並依山、海鄉鎮各點串聯成線直通發送，有效宅配物資到受助家庭中。
從事中高齡運動產業的志工莊純青，第一次參與這項活動，直到走進前線才驚覺邊緣戶如此多，尤其是獨居長輩，她說，需要幫助的人太多，希望藉機身體力行，影響更多人自發響應，志工也正計畫再募第2批物資，圓滿愛心缺口。
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