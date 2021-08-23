網友票選台南爛路第2名 安和路改善完工

台南市政府改善道路品質，被網友票選為20大爛路第1名的南門路已進場施工，第2名的安和路雖在去年列入路平專案，但因配合管線工程延至今年6月施工，目前已完成改善。

台南市政府工務局今天宣布，今年6月進場施作的安南區安和路一段道路改善工程已經完成，包括86處人手孔蓋配合下地，並進行路面高程及洩水坡度調整改善等項目，改善長度約850公尺，完成改善後已大大提升道路平坦度及使用舒適度。

工務局指出，安和路屬台19線中央公路，南北人車往來頻繁，為台南市區的重要聯絡道路，因年久未經重新刨鋪，車流量大且經常有重車行駛，路面品質受損，其中安和路一段（郡安路至培安路）被網友票選為台南爛路排行榜第2名。

工務局指出，台南市長黃偉哲去年就已指示將台19線路面不佳路段列入路平專案，工務局也於去年6月完成發包，但因多項攸關民生的管線工程陸續施作，為避免道路重覆挖掘影響交通，延至今年6月才進場施作，如今完成路平工程，可以洗刷「爛路」污名。

工務局指出，被同一項網路票選中被評為爛路第1名的中西區及南區主要聯絡道南門路，主因是1年前開始進行污水工程施工，目前相關工程已經完工，工務局也於昨天進場執行路面改善，預定施工至30日完成。