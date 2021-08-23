遊客下載森遊阿里山APP 旅遊無負擔
嘉義林管處推出實用「森遊阿里山」APP教學動畫懶人包，功能包含交通、天氣、導覽、即時花況及山上日出位置，相當多元，遊客可依據自身狀況決定旅遊方式，輕鬆遊阿里山。
嘉義林管處今天表示，「森遊阿里山」教學短片，打開APP，馬上了解山上多變天氣及阿里山日出位置，遊客追日可提前卡位。利用「步道360度實景導覽」，讓每個景色無死角，彷彿置身於森林中。
另外，遊客想了解展館內容可用「3D實景」，猶如實地走訪博物館、生態教育館等館舍，附帶專業導覽介紹。「最新花況」是由小編群即時拍照、標註座標，建立阿里山最完整的追花秘笈。
嘉義林管處指出，「森遊阿里山」兼具阿里山森林遊樂區導航、導覽型APP，遊客抵達遊樂區後，透過已整合的行前規劃、導航及導覽等功能，提供專屬旅遊行程；面對突發狀況可利用「快速導引」，如服務台、AED、滅火器，甚至距離最近的廁所，都可以馬上導航。
嘉義林管處為鼓勵民眾多到戶外健行、增加免疫力，只要下載「森遊阿里山」APP，就可至阿里山旅客服務中心兌換備忘版等精美小禮。
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