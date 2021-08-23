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台南白河都市計畫更新 明年起規畫雨水下水道系統
台南市政府水利局檢視全市雨水下水道，白河區雨水下水道系統規畫已超過35年，設計保護標準恐無法因應當前短延時強降雨，台南市政府水利局已獲內政部補助770萬元經費，明、後年將推動都市計畫更新加速改善。
水利局檢視全台南市雨水下水道，其中民國72年由前台灣省住宅及都市發展局完成的「台南縣白河鎮雨水下水道系統規劃報告」迄今已超過35年，保護標準最大承受量為每小時45毫米，遇到短延時強降雨可能難以負荷，導致積淹水災情。
水利局表示，配合白河區都市計畫通盤檢討及白水溪堤防興建，全面檢討市區內雨水下水道，也針對下水道末端銜接至白水溪的水路加強檢討，以利雨水順利排至白水溪。
水利局指出，已獲內政部營建署補助辦理「台南市白河區雨水下水道系統檢討規劃」，將於民國111年至112年通盤檢討白河都市計畫區內雨水下水道系統，透過都市計畫更新來降低市區內淹水風險，保障民眾生命財產安全。
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