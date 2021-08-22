投入1億4200萬元改建 台南下營大溪橋可望提前完工

為改善台南市下營排水出口段銜接麻豆排水汛期時易溢流致災老問題，台南市政府工務局投入1億4200萬元辦理下營大溪橋改建工程，原今年底完工，目前工程超前，可望今年11月中完工。

台南市長黃偉哲上午巡視大溪橋改建工程，聽取工務局長蘇金安等人簡報，民政局長姜淋煌、下營區長李宗翰及市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍等也到場關心。

蘇金安指出，下營大溪橋原約為36公尺長，形成麻豆排水的緊縮段，改建工程於去年10月20日進場施工，原預計今年12月完工，可望提前至11月中，本次改建拓寬為63公尺長，將可讓排水順暢不受阻礙，這是改善的最大亮點。

工務局進一步說明，跨越麻豆大排（將軍溪）的大溪橋，因原橋梁跨距不足且梁底過低，不符合該地區河道治理計畫的通水斷面，故辦理改建為雙跨I型鋼梁橋，長度由原來36.3公尺加長至63公尺，寬度維持13公尺，梁底由原來4.24公尺，抬高為4.86公尺。

水利局同時進行下營排水整治，採取對策包括：1、北頂中排支流設置防洪閘門；2、加強下營排水左岸低地聚落防護；3、在地滯洪，配合大埤中排一、下營出口閘門操作，預計可蓄積約162萬立方公尺逕流量。