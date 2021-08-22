這顆紅黑豔麗果有毒 雲林四番地復育雞母珠推林木教育

雲林縣二崙鄉四番地第1815號保安林，去年由四番地社區命名為「四番地保安林」，民眾在林區內種下的350棵七里香，與二崙自然步道相映成一處新的後花園，林務局今年輔導社區栽植復育，志工今天在林內又種下費盡一番苦心栽植的600棵雞母珠，將打造帶狀場域，並宣導民眾相關知識，希望藉此提升物種豐富度，也讓遊客到訪踏青健行時有所收穫。

四番地保安林巡護志工表示，經觀察，近年四番地保安林內的雞母珠植株，因受來踏青、健行的遊客增多，加上林木物種逐年種植多樣等諸多干擾，植株數量不斷下降，據統計，從往年盛況約2千多株銳減至今剩下2百多株。

四番地社區榮譽理事長陳文淵說，雞母珠又稱紅豆、鴛鴦豆、赤小豆、相思豆等，適合生長在熱帶及亞熱帶地區，因此在台中以北地區較不易見到；其果實紅黑相間、色彩鮮豔，在林內格外引人注目，不過種子中含有雞母珠毒素（abrin）的蛋白質，具有劇毒，除是教育民眾勿隨意採摘的最直接教材，在數量稀少的環境中更有復育必要。

陳文淵表示，社區經林業教育後，去年冬天開始動員50名志工採果實、培苗，因果實外殼較硬，需先在70度的水溫浸泡一天等待破殼、發芽後，再移植到培養土裡栽種，期間隨成長期移植約2次。

陳文淵說，因雞母珠為多年生落葉蔓藤性的豆科植物，有爬藤特性，長度可超過15公尺，因此社區大、小志工今天以林內約200棵樹木作為復育基地，讓其在合適的環境下生長，日後此地也為林業教育推廣場域，將再優化導入更多體驗活動。