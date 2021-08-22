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嘉市中正公園改造兒童遊戲區 遊具將更豐富

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市中正公園將改善兒童遊戲區的模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉市中正公園將改善兒童遊戲區的模擬圖。圖／嘉義市政府提供

嘉市管樂節重要場地之一中正公園，市府明天起將動工改善公園的兒童遊戲場，包括戶外音樂教室體驗音樂球、鐵琴等，還有穿梭迷宮、攀爬設施等，讓全齡都能進來休閒，明起會逐步封住施工，希望最快12月底之前完工，若疫情許可就會開放。

市府建設處指出，中正公園的兒童遊戲場改善，契約工程金額925萬元，工期約90天，完工後還要驗收合格，也會測試，將變為1座遊戲百科全書式的城市型全齡共融遊戲場；至於原有噴水池、露天音樂台、地下停車場等不更動。

中正公園新遊戲場的設計，設置「地板遊戲區」，地面加入突起的音符，增進觸感體驗、「戶外音樂教室」音樂球、鐘音、鐵琴等，供敲打發出聲響來促進音感，另還有小朋友喜愛的攀爬設施、蹺蹺板、旋轉設施、穿梭迷宮、獨木橋等設施，且全區皆採用全年齡通用設計

建設處表示，此次設計讓遊戲與鋪面相呼應，用多種類的遊戲，結合感官，並將安裝解說牌。

嘉市府近來推「公園2.0」，陸續改善部分遊具設施成全齡遊戲場，中央廣場已完工，但受限疫情現無法開放使用設施，嘉義公園本月初動工，北香湖公園正進行細部設計，湖子內地區將新建公39、公43，公園串聯成綠帶廊道，也會用全齡遊具。

嘉義市中正公園內的遊具空拍圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市中正公園內的遊具空拍圖。圖／嘉義市政府提供
嘉市中正公園內將新設穿梭迷宮的模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉市中正公園內將新設穿梭迷宮的模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市中正公園將打造全齡共融遊戲場的模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市中正公園將打造全齡共融遊戲場的模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉市中正公園內的「戶外音樂教室」、攀爬區等模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉市中正公園內的「戶外音樂教室」、攀爬區等模擬圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市中正公園內的遊具現況。圖／嘉義市政府提供
嘉義市中正公園內的遊具現況。圖／嘉義市政府提供

通用設計 疫情 嘉義

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