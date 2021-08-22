南市「有情有疼心ㄟ厝」修繕146戶 市長夫人趕場慰問

台南市政府勞工局「做工行善團」中元節接力修繕， 迄今已經完成146戶「有情有疼心ㄟ厝」修繕，也盼打造希望家園的路上能有更多志同道合夥伴加入。

「做工行善團」木工、電氣志工今分兩組，前往柳營區和鹽水區進行修繕。 市長夫人劉育菁今連趕往鹽水、官田、柳營三場慰問，帶點心及飲料為修繕志工們打氣、致意，也關懷弱勢勞工朋友。

柳營區案家為舉重選手方莞靈與母親現居處，上周由電氣志工進行電管線設置和化糞池管線作業；今電氣志工將接續完成化糞池管路、木工志工則進行室內隔間裝潢，也運送床組、床套等給案家，讓方莞靈與母親不再煩惱屋內沒盥洗空間。

鹽水區頂寮許姓案主66歲為中低收入戶，目前和孫子居於祖厝平房，因屋齡老舊漏水嚴重，今由木工、電氣志工繼續接力進行木作裝潢及電管線配置，也從二手倉庫載運床組贈送案家。木工志工完成頂寮案家後緊接著又到鹽水區羊稠厝服務另一火災戶裝潢部分，希望讓弱勢朋友盡快有個安心居所。