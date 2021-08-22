試掘台灣縣署 台南普羅民遮城周遭遺構調查啟動

台南即將迎來建城400年，台南市政府文化局啟動「普羅民遮城與周遭遺構調查發見計畫」，將對普羅民遮城東北側疑似台灣縣署範圍進行試掘調查，重構歷史脈絡，預定明年完成。

台南市政府文化局今天指出，「普羅民遮城與周遭遺構調查發見計畫」是「台南400年－文化資產場域再現計畫」的子計畫，計畫目的是對普羅民遮城（台南市中西區國定古蹟赤崁樓）東北側疑似台灣縣署範圍進行試掘調查，並研究普羅民遮城的原始稜堡型。

文化局人員表示，荷蘭東印度公司1624年跨海來台，在台南興築熱蘭遮城（安平古堡）作為據點，後又建普羅民遮城作為政經中心，開啓台灣和世界近400年來多元文化交流，也讓台南歷經荷據、明鄭、清領、日治及民國時期，堆疊不同歷史文化。

施工中的中西區赤崁文化園區改造工程，2019年陸續挖掘出歷史遺構，包括日治時期「台南明治公學校」基礎構造物、清領時期赤嵌樓民居聚落及街道基礎構造物，台南市文化資產審議會去年8月決議確立歷史遺構分級及處理原則，辦理遺構清整保存及工程變更相關事宜。

文化局人員說，根據1875年「台灣府城街道圖」推估，台灣縣署應位於赤崁文化園區基地中；另依據1807年「續修台灣縣志」，可推測出台灣縣署建築配置及外觀。因此，赤崁文化園區改造工程期間，將同步辦理台灣縣署考古發掘作業，重現台南400年歷史記憶及脈絡。