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投入逾13億長期治水 麻豆埤頭漸擺脫淹水之苦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
中央與地方投入逾13億長期治水，台南麻豆埤頭漸擺脫淹水之苦，市長黃偉哲（左一）上午聽取水利局治水簡報。圖／台南市政府提供
中央與地方投入逾13億長期治水，台南麻豆埤頭漸擺脫淹水之苦，市長黃偉哲（左一）上午聽取水利局治水簡報。圖／台南市政府提供

台南市政府結合中央長期投入改善麻豆區埤頭淹水，日前成功通過豪大雨考驗，擺脫淹水窘況，市府水利局說，針對埤頭排水集水區治水防洪預算，政府已投超過13億元治水預算，也因治水工程發揮功效，淹水改善不少。

台南市長黃偉哲今前往麻豆區埤頭里永安宮抽水站工程視察，表示市府將加速辦理當地治水工程，未來將在麻豆小埤里、苓子林等地增設新的水利設施，以利發揮更好防洪效能，市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍也到場關心。

水利局說明，麻豆埤頭排水左岸永安宮社區，集水面積約24公頃，計畫流量6.28CMS（立方公尺/秒），原永安宮抽水量僅2.8CMS，抽水量嚴重不足。為提升集水區抽排量，市府於前瞻基礎建設計畫，爭取新建抽水站經費3000萬元，計畫於既有抽水平台採設置3台2CMS抽水站，搭配原有2台0.5CMS沉水式抽水機組，總抽排水量提升至7CMS，於今年6月啟動抽水作業，發揮良好防洪功效，大幅降低社區積淹水。

水利局表示，針對埤頭排水集水區治水防洪預算，中央與地方已累計投入13億4625萬元，包含市長黃偉哲上任以來積極爭取的5億5175萬元。

黃偉哲說，上任後，期許團隊治水要讓人民有感，今年汛期期間應急措施更要先做好，優先保護人民不受淹水之苦，也要保護農民經濟作物，不能讓農民努力心血毀於大水。

埤頭里長李開通表示，埤頭里是台南市的易淹水地區，近年來在市府團隊整治，積極設立抽水站、安置抽水機，並對埤頭排水堤防加高及水道疏浚等，里民都看在眼裡。也因治水的工程發揮功效，埤頭里淹水情況改善不少。

水利局也說明，為讓治水防洪工程更親民，工程納入彩繪工項，搭配在地民俗特色及柚子作物，讓水利設施增添活力美觀視覺效果。

中央與地方投入逾13億長期治水，台南麻豆埤頭漸擺脫淹水之苦，市長黃偉哲（左一）上午聽取水利局治水簡報，指示加速治水。圖／台南市政府提供
中央與地方投入逾13億長期治水，台南麻豆埤頭漸擺脫淹水之苦，市長黃偉哲（左一）上午聽取水利局治水簡報，指示加速治水。圖／台南市政府提供

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