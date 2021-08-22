雲林訂自治條例納管共享運具 強化綠色交通發展

雲林縣去年10月引進移動共享機車GoShare，在斗六、斗南及虎尾等鄉鎮市提供全天候服務，民眾下載GoShare App即可「隨借隨騎」，不過也因其便利衍生違規停車或闖紅燈等交通違規情形，縣府今年訂定「雲林縣共享運具經營業管理自治條例」，經雲林縣議會三讀審查後通過，也創六都外縣市首個訂定自治條例縣市，實施規範對象包含小客車、機車、自行車或其他運具，所有共享運具都將納管，維護停車秩序和市容。

GoShare租還車在營運範圍內都可隨借隨還，路邊合法機車停車格或白線內皆可停放，下位民眾使用App即能搜尋附近車輛，馬上租借，騎乘範圍不受限制，在雲林租借，可到同樣有GoShare的縣市還車。

雲林縣內約有130輛共享機車，民眾使用率高，為妥善管理運具及有效規範使用情形，縣府今年5月14日公告預告制定「雲林縣共享運具經營業管理自治條例」草案，經縣府法規審查委員會於6月3日第19次會議審查完竣後，提經議會三讀通過。

縣長張麗善說，該自治條例全文計23條，明確規範營運業者需提出營運車輛數量及形式、預定服務區域等資料，並向縣府提出申請，繳納權利金、保證金經許可後，得依許可內容營運。

而比照一般機車納入保險，張麗善指出，業者針對共享運具也應投保相關保險，並與租用共享運具的使用者簽定「租用服務契約」，合宜維護使用者權益及公共安全秩序。

工務處長汪令堯表示，日後所有共享運具都將納管，每輛車也將安裝GPS追蹤，讓使用者在使用中享有權利與保障，也透過明文規定業者需提送保險計畫，內容包含產品責任險、駕駛人傷害險及第三人責任險等。

汪令堯說，縣府將不定期派員稽查業者是否有依核定營運許可內容，及服務區域營運，透過共享運具提供民眾彈性選擇，與降低私人運具持有率等，希望建立共享運具新秩序，達「共享、綠能、ｅ化安全」的綠色交通發展。