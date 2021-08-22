南鐵聲援學生闖工地 警管束20人強制驅離

台南鐵路東移工程，警方20日以優勢警力，排除阻擾學生，順利拆除黃春香住家樓梯，但昨天晚上聲援學生再次聚集，李姓學生用棉被舖墊圍牆企圖翻入工地內，警方即時制止。警方說，由於聲援群眾未申請集會遊行，舉牌4次制止要求離開不聽後，以束帶強制驅離20名學生。

21日晚間7點多，約有30名學生未經申請許可在黃春香住家前非法集會，李姓學生突用棉被鋪墊圍籬意圖翻入危險工區內，遭警方即時制止，學生不聽勸阻持續在場集會，妨害附近住家安寧。

經警方多次勸導拒不離去。市警五分局於昨晚10點5分第一次舉牌警告，10點12分第二次舉牌命令解散，10點17分第三次舉牌制止，10點22分第四次舉牌制止，制止無效後於10點23分驅離。

因學生拒不離開危險工區範圍，警方為預防發生危害，將20名學生以束帶管束於現場，過程中1名警員於拉扯時手臂擦挫傷。