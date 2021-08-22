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南鐵聲援學生闖工地 警管束20人強制驅離

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
昨天深夜聲援學生黃春香家前，遭警方強制驅離。記者黃宣翰／翻攝
昨天深夜聲援學生黃春香家前，遭警方強制驅離。記者黃宣翰／翻攝

台南鐵路東移工程，警方20日以優勢警力，排除阻擾學生，順利拆除黃春香住家樓梯，但昨天晚上聲援學生再次聚集，李姓學生用棉被舖墊圍牆企圖翻入工地內，警方即時制止。警方說，由於聲援群眾未申請集會遊行，舉牌4次制止要求離開不聽後，以束帶強制驅離20名學生。

21日晚間7點多，約有30名學生未經申請許可在黃春香住家前非法集會，李姓學生突用棉被鋪墊圍籬意圖翻入危險工區內，遭警方即時制止，學生不聽勸阻持續在場集會，妨害附近住家安寧。

經警方多次勸導拒不離去。市警五分局於昨晚10點5分第一次舉牌警告，10點12分第二次舉牌命令解散，10點17分第三次舉牌制止，10點22分第四次舉牌制止，制止無效後於10點23分驅離。

因學生拒不離開危險工區範圍，警方為預防發生危害，將20名學生以束帶管束於現場，過程中1名警員於拉扯時手臂擦挫傷。

今天清晨1點15分警方解除管束，開元所所長何世宸對逗留現場學生喊話：「 夜深了、趕快離開、回家路上請注意安全。」後，學生20名各自離開。警方說，將檢具相關事證對為首者李姓學生、黃春香，依涉嫌違反集會遊行法究辦。

台南市警五分局舉牌4次後，強制驅離聲援學生。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局舉牌4次後，強制驅離聲援學生。記者黃宣翰／翻攝

集會遊行 移工

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