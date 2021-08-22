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南鐵最後抗爭對峙 警方將函送屋主和學生代表

中央社 / 台南22日電
鐵道局20日強制執行台南鐵路地下化工程僅剩2戶拒遷半拆戶拆除。聯合報系記者鄭維真／翻攝
鐵道局20日強制執行台南鐵路地下化工程僅剩2戶拒遷半拆戶拆除。聯合報系記者鄭維真／翻攝

鐵道局20日強制執行台南鐵路地下化工程僅剩2戶拒遷半拆戶拆除，抗爭學生堅守未離去，警方昨晚驅離及以束帶管束20名學生，將依違反集會遊行法函送屋主黃春香及李姓學生代表。

台南市警局今天凌晨指出，約30名學生昨晚7時許在南鐵地下化工程北區拆除現場非法集會，其中1名學生代表突用棉被鋪墊圍籬意圖翻入工區，隨即遭警方制止。

警方昨晚10時5分對抗爭學生第1次舉牌警告，10時12分第2次舉牌命令解散，10時17分第3次舉牌制止，10時22分第4次舉牌制止，10時23分執行驅離，但學生不願意離開工區範圍，警方將20名學生以束帶管束於現場。

警方表示，警方對遭管束學生進行身分查證時，學生拒絕配合，1名警員在拉扯時手臂擦挫傷。

警方今天凌晨1時15分解除對學生的管束，且喊話說「夜深了、趕快離開、回家路上請注意安全」，讓20名學生離開。市警第五分局將檢具相關事證，依違反集會遊行法函送屋主黃春香及李姓學生代表。

集會遊行 鐵路地下化

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