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台南15宮廟提報中元普度防疫計畫 納骨塔法會不開放

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
明天中元節，台南許多宮廟都舉辦普度祭祀活動。圖／台南市政府提供
明天中元節，台南許多宮廟都舉辦普度祭祀活動。圖／台南市政府提供

中元普度，台南目前有15間宮廟提報防疫計畫，希望能提高容留人數，包括龍崎文衡殿、歸仁仁壽宮等，台南市長黃偉哲今在防疫記者會上要求，即使沒提出計畫的宮廟也務必遵守防疫規定，且不可舉辦福宴、平安宴，祭品須由工作人員代為擺放與分送，避免群聚，公所會派員稽查。

受疫情影響，宗教場所雖有條件開放，但仍須維持室內最多50人、室外100人的規定，若普度活動人數會超過上限，宮廟須先提報防疫計畫。

南市民政局長姜淋煌指出，由於參與普度祭祀的民眾難以掌握從哪而來，所以一定要遵守防疫規定，落實實名制、保持室內1.5公尺、室外1公尺的安全距離，室內50人、室外100人為上限。宮廟須規畫單一出入口並派員管制，祭品由工作人員代為擺放及分送，民眾領回祭品要分梯次進行，也不可舉辦福宴、平安宴等聯誼性質餐會。

目前台南有15間宮廟提報中元普度防疫計畫，包括六甲媽祖廟、安定保安宮、安平城隍廟、龍崎文衡殿、歸仁仁壽宮、山上朝天宮等，主要都是考量人數會超過目前規定上限。

另外，姜淋煌表示，台南各地的納骨塔開放民眾入內參拜，但中元法會祭祀由殯葬所、區公所統一處理，不開放民眾參加，避免群聚感染。

普度 法會

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