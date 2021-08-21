快訊

金曲32／羅大佑特別貢獻獎幽默稱「一生領一次」 名單持續更新

麥寮電廠改用天然氣 說明會強調絕非他處的替代方案

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
響應能源轉型麥寮發電廠決定把煤炭燃料改為天然氣，在麥寮召開說明會聽，地方各界踴躍提供意見。記者蔡維斌／攝影
響應能源轉型麥寮發電廠決定把煤炭燃料改為天然氣，在麥寮召開說明會聽，地方各界踴躍提供意見。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮發電廠因應能源轉型，除將新設燃氣機組，也將設立天然氣接收站，昨天下午邀集村長民代召開說明會，多數人抱持有條件支持燃氣發電，環團建議連同區內16座氣電共生廠一併轉型燃氣，甚至升級使用氫能，落實友善環境，但也有人以安全為由反對，麥寮電廠對於地方意見將研究處理，以符合地方需求。

這場說明會在麥寮鎮南宮廣場召開，吸引上百鄉親參加，台塑總管理處安衛環副總黃溢銓、麥電副總許嘉賢主持，說明轉型天然氣計畫。許嘉賢指出，麥電現有的3部60萬瓩超臨界、高效率IPP燃煤發電機組，使用最先進污染防制設備，嚴格管制末端排放，硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)、粒狀物(TSP)等排放濃度，已趨近天然氣發電機組，屬潔淨燃煤發電。

他說，響應2025年能源轉型，麥電計畫將把既有的燃煤機組，以天然氣取代煤炭，擬興建兩部總裝置容量240萬瓩的燃氣複循環發電機組。為確保天然氣供應無虞，也將在麥寮工業園區及麥寮工業專用港新建天然氣接收站及卸收碼頭。

麥電指出，接收站是為就近自給自足供應燃料，減少新建輸氣管線風險，並非是其他天然氣接收站的替代方案，後續環評與台電合約，均須主管機關核准後才進行。說明會聽取地方意見後，預定今年底提出環評，如獲通過最快5年才能完成接收站供氣及機組商轉。

與會多數鄉民都支持能源轉型，但強調務必落實環保和安全，麥寮鄉長蔡長昆說，他個人反對設接收站，不過迫於發電轉型需求，使用更乾淨能源，接收站可設立但反對外送其他縣市，作為藻礁替代方案。環保人士則建議區內16座氣電共生廠也一併轉型燃氣，甚至未來升級像日本一樣使用氫能，對環境更友善。

不過，副議長蘇俊豪則持反對態度，他說，高雄氣爆歷歷在目，難保天然氣永不發生危險，基於安全維護他反對。麥電表示，天然氣是目前世界先進國家常用的乾淨能源，技術已成熟，台塑一定會做好工安，讓上萬名員工安心，鄉親也安心，對於大家所提不同意見將會研究討論，讓能源轉型更符合民意。

響應能源轉型麥寮發電廠決定把煤炭燃料改為天然氣，在麥寮召開說明會聽取地方意見。記者蔡維斌／攝影
響應能源轉型麥寮發電廠決定把煤炭燃料改為天然氣，在麥寮召開說明會聽取地方意見。記者蔡維斌／攝影
響應能源轉型麥寮發電廠決定把煤炭燃料改為天然氣，在麥寮召開說明會聽，地方各界踴躍提供意見。記者蔡維斌／攝影
響應能源轉型麥寮發電廠決定把煤炭燃料改為天然氣，在麥寮召開說明會聽，地方各界踴躍提供意見。記者蔡維斌／攝影
響應能源轉型麥寮發電廠決定把煤炭燃料改為天然氣，在麥寮召開說明會聽取地方意見。記者蔡維斌／攝影
響應能源轉型麥寮發電廠決定把煤炭燃料改為天然氣，在麥寮召開說明會聽取地方意見。記者蔡維斌／攝影
響應能源轉型麥寮發電廠決定把煤炭燃料改為天然氣，在麥寮召開說明會聽，地方各界踴躍提供意見。記者蔡維斌／攝影
響應能源轉型麥寮發電廠決定把煤炭燃料改為天然氣，在麥寮召開說明會聽，地方各界踴躍提供意見。記者蔡維斌／攝影
響應能源轉型麥寮發電廠決定把煤炭燃料改為天然氣，在麥寮召開說明會聽取地方意見。記者蔡維斌／攝影
響應能源轉型麥寮發電廠決定把煤炭燃料改為天然氣，在麥寮召開說明會聽取地方意見。記者蔡維斌／攝影

工安 環評 氣爆

延伸閱讀

世界上最不受歡迎的「商品 」價格飆升 今年來漲了一倍以上

桃園蘆竹天然氣外洩 耗時5小時止漏維修中

影／桃園台水施工不慎挖破管線 天然氣狂噴5小時仍在搶修

氫能非零污染？康乃爾、史丹福研究：排放更多溫室氣體

相關新聞

台南15宮廟提報中元普度防疫計畫 納骨塔法會不開放

中元普度，台南目前有15間宮廟提報防疫計畫，希望能提高容留人數，包括龍崎文衡殿、歸仁仁壽宮等，台南市長黃偉哲今在防疫記者...

家扶童獲贈自行車 開心說：可以自己上學減少媽媽勞累

嘉義單親家庭女孩小晴，從小由母親獨自照顧、接送上學，小晴母親從事派遣清潔工，工作時間長，小晴今年升國中，日前主動告訴母親...

台南大內區公所連5周末開課 培訓全方位在地導覽解說員

台南市大內區公所為保存及宣揚大大內人文特色，今天開辦導覽解說員培訓，課程內容有區內的歷史人文、產業、地理環境、自然生態、...

疫情趨緩台南美食大街人潮增加 安平老街商圈封街

今天是疫情降級第4個周末，台南市主要美食商圈都已出現人潮，雖然仍無法和3及警戒前相比，但已逐漸回溫。安平老街商圈也設起路...

康那香董座連續14年送台南家扶童單車 今年擴大到雲嘉

康那香董事長戴榮吉為感念父親而成立的戴竹基金會今天舉辦「快樂迎開學‧幸福上學去」助學金暨單車捐贈儀式，台南南北家扶171...

不用再追垃圾車！ 台南安平五期將設定點子母垃圾車

安平五期重劃區大樓林立，許多民眾要倒垃圾時常出現追垃圾車的情形，民進黨議員李啟維說，大樓定點收集垃圾勢在必行，當地民眾也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。