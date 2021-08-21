麥寮電廠改用天然氣 說明會強調絕非他處的替代方案

雲林縣麥寮發電廠因應能源轉型，除將新設燃氣機組，也將設立天然氣接收站，昨天下午邀集村長民代召開說明會，多數人抱持有條件支持燃氣發電，環團建議連同區內16座氣電共生廠一併轉型燃氣，甚至升級使用氫能，落實友善環境，但也有人以安全為由反對，麥寮電廠對於地方意見將研究處理，以符合地方需求。

這場說明會在麥寮鎮南宮廣場召開，吸引上百鄉親參加，台塑總管理處安衛環副總黃溢銓、麥電副總許嘉賢主持，說明轉型天然氣計畫。許嘉賢指出，麥電現有的3部60萬瓩超臨界、高效率IPP燃煤發電機組，使用最先進污染防制設備，嚴格管制末端排放，硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)、粒狀物(TSP)等排放濃度，已趨近天然氣發電機組，屬潔淨燃煤發電。

他說，響應2025年能源轉型，麥電計畫將把既有的燃煤機組，以天然氣取代煤炭，擬興建兩部總裝置容量240萬瓩的燃氣複循環發電機組。為確保天然氣供應無虞，也將在麥寮工業園區及麥寮工業專用港新建天然氣接收站及卸收碼頭。

麥電指出，接收站是為就近自給自足供應燃料，減少新建輸氣管線風險，並非是其他天然氣接收站的替代方案，後續環評與台電合約，均須主管機關核准後才進行。說明會聽取地方意見後，預定今年底提出環評，如獲通過最快5年才能完成接收站供氣及機組商轉。

與會多數鄉民都支持能源轉型，但強調務必落實環保和安全，麥寮鄉長蔡長昆說，他個人反對設接收站，不過迫於發電轉型需求，使用更乾淨能源，接收站可設立但反對外送其他縣市，作為藻礁替代方案。環保人士則建議區內16座氣電共生廠也一併轉型燃氣，甚至未來升級像日本一樣使用氫能，對環境更友善。