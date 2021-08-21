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家扶童獲贈自行車 開心說：可以自己上學減少媽媽勞累

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠感謝各單位，共同出錢出力，幫助弱勢青少年。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠感謝各單位，共同出錢出力，幫助弱勢青少年。記者卜敏正／攝影

嘉義單親家庭女孩小晴，從小由母親獨自照顧、接送上學，小晴母親從事派遣清潔工，工作時間長，小晴今年升國中，日前主動告訴母親可以獨自騎車上學，剛好國際獅子會等單位，贈送嘉義家扶中心50輛自行車，小晴也列名其中、相當開心，直言新車相伴、自己騎車上下學，能減少媽媽勞累奔波。

財團法人台南市私立戴竹社福慈善基金會，與國際獅子會300-D1區第三專區第5分區，今天辦理「快樂迎開學 幸福上學去」活動，捐贈嘉義家扶50名弱勢少年自行車、安全帽及每人1000元助學金，嘉義市長黃敏惠到場感謝所有參與善行的團體、個人。

「謝謝你們讓社會更溫暖！」黃敏惠表示，感謝獅子會、戴竹社會福利慈善基金會，在開學前夕準備很棒的禮物，讓升上國一孩子得到更多鼓勵；也感謝家扶中心主委黃國芳及主任沈明彥共同努力，讓需要協助的孩子們得到最好的幫助。

小晴今天受贈自行車後靦腆表示，很開心有自己的車，以前沒有自行車、騎得不好，今天開始要好好練習，以後不用再讓媽媽每天辛苦接送。

沈明彥說，感激獅子會、戴竹社會福利慈善基金會所捐贈的腳踏車、安全帽及助學金，讓家扶學子能獲得自行車、安全帽，並開開心心，無後顧之憂的安全上學去。

嘉義市長黃敏惠代表嘉義的青少年受贈5萬元助學金。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠代表嘉義的青少年受贈5萬元助學金。記者卜敏正／攝影
家扶中心今天共有50名青少年，獲贈自行車、助學金。記者卜敏正／攝影
家扶中心今天共有50名青少年，獲贈自行車、助學金。記者卜敏正／攝影

自行車 獅子會 嘉義

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