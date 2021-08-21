快訊

金曲32／Hebe《無人知曉》製作人陳建騏摘金 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南大內區公所連5周末開課 培訓全方位在地導覽解說員

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南大內區公所連5周末開課，培訓全方位在地導覽解說員。圖／區公所提供
台南大內區公所連5周末開課，培訓全方位在地導覽解說員。圖／區公所提供

台南市大內區公所為保存及宣揚大大內人文特色，今天開辦導覽解說員培訓，課程內容有區內的歷史人文、產業、地理環境、自然生態、導覽人員口語技巧、導覽解說活動規畫；並安排資源盤點及實務課程讓大家腦力激盪、「一起發現更多大內珍貴文化資源」。

今天課程上午解說大內區今昔與在地文史、介紹整體歷史文化，下午大內產業介紹，並實地走訪農場踏查；參與學員表示，一天課程下來收獲良多，更加認識大內，期待後續課程能挖掘更多大內豐富的文史知識。

大內區公所爭取到文化局社區營造計畫補助，舉辦深度文化體驗導覽解說員培訓，今天開課；課程將持續5個周末30小時，吸引在地社區熱心民眾參與。

區長李義隆為學員加油打氣；他表示，公所是社造平台，整合在地歷史人文、產業、生態環境資源，希望一系列導覽課程培養出一群關愛家鄉，日後願實際帶領遊客走讀大內的大內「行」、大「內行」全方位解說員，實地走入大內，深入大內在地的人文風情，傳承在地歷史文化及行銷地方特色。未來辦特色深度文化體驗時，希望有專業導覽團隊，將家鄉的一草一木，土地上的故事由內而外推廣，進而帶動觀光發展，讓更多人認識大內之美。

台南大內區公所連5周末開課，培訓全方位在地導覽解說員。圖／區公所提供
台南大內區公所連5周末開課，培訓全方位在地導覽解說員。圖／區公所提供
台南大內區公所連5周末開課，培訓全方位在地導覽解說員。圖／區公所提供
台南大內區公所連5周末開課，培訓全方位在地導覽解說員。圖／區公所提供
台南大內區公所連5周末開課，培訓全方位在地導覽解說員。圖／區公所提供
台南大內區公所連5周末開課，培訓全方位在地導覽解說員。圖／區公所提供

社區營造 文化局 自然生態

延伸閱讀

疫情降級台南推出走透透藝文演出 首場大內區熱鬧登場

嘉義市連現2個「道路天坑」 直徑皆逾1公尺

疫情警戒降級後台南首場產業文化活動 大內酪梨節登場

疫情乾旱又遇水災 酪梨主產區台南大內明辦酪梨節促銷

相關新聞

台南15宮廟提報中元普度防疫計畫 納骨塔法會不開放

中元普度，台南目前有15間宮廟提報防疫計畫，希望能提高容留人數，包括龍崎文衡殿、歸仁仁壽宮等，台南市長黃偉哲今在防疫記者...

家扶童獲贈自行車 開心說：可以自己上學減少媽媽勞累

嘉義單親家庭女孩小晴，從小由母親獨自照顧、接送上學，小晴母親從事派遣清潔工，工作時間長，小晴今年升國中，日前主動告訴母親...

台南大內區公所連5周末開課 培訓全方位在地導覽解說員

台南市大內區公所為保存及宣揚大大內人文特色，今天開辦導覽解說員培訓，課程內容有區內的歷史人文、產業、地理環境、自然生態、...

疫情趨緩台南美食大街人潮增加 安平老街商圈封街

今天是疫情降級第4個周末，台南市主要美食商圈都已出現人潮，雖然仍無法和3及警戒前相比，但已逐漸回溫。安平老街商圈也設起路...

康那香董座連續14年送台南家扶童單車 今年擴大到雲嘉

康那香董事長戴榮吉為感念父親而成立的戴竹基金會今天舉辦「快樂迎開學‧幸福上學去」助學金暨單車捐贈儀式，台南南北家扶171...

不用再追垃圾車！ 台南安平五期將設定點子母垃圾車

安平五期重劃區大樓林立，許多民眾要倒垃圾時常出現追垃圾車的情形，民進黨議員李啟維說，大樓定點收集垃圾勢在必行，當地民眾也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。