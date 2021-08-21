台南大內區公所連5周末開課 培訓全方位在地導覽解說員

台南市大內區公所為保存及宣揚大大內人文特色，今天開辦導覽解說員培訓，課程內容有區內的歷史人文、產業、地理環境、自然生態、導覽人員口語技巧、導覽解說活動規畫；並安排資源盤點及實務課程讓大家腦力激盪、「一起發現更多大內珍貴文化資源」。

今天課程上午解說大內區今昔與在地文史、介紹整體歷史文化，下午大內產業介紹，並實地走訪農場踏查；參與學員表示，一天課程下來收獲良多，更加認識大內，期待後續課程能挖掘更多大內豐富的文史知識。

大內區公所爭取到文化局社區營造計畫補助，舉辦深度文化體驗導覽解說員培訓，今天開課；課程將持續5個周末30小時，吸引在地社區熱心民眾參與。