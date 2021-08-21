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台南大內區公所連5周末開課 培訓全方位在地導覽解說員
台南市大內區公所為保存及宣揚大大內人文特色，今天開辦導覽解說員培訓，課程內容有區內的歷史人文、產業、地理環境、自然生態、導覽人員口語技巧、導覽解說活動規畫；並安排資源盤點及實務課程讓大家腦力激盪、「一起發現更多大內珍貴文化資源」。
今天課程上午解說大內區今昔與在地文史、介紹整體歷史文化，下午大內產業介紹，並實地走訪農場踏查；參與學員表示，一天課程下來收獲良多，更加認識大內，期待後續課程能挖掘更多大內豐富的文史知識。
大內區公所爭取到文化局社區營造計畫補助，舉辦深度文化體驗導覽解說員培訓，今天開課；課程將持續5個周末30小時，吸引在地社區熱心民眾參與。
區長李義隆為學員加油打氣；他表示，公所是社造平台，整合在地歷史人文、產業、生態環境資源，希望一系列導覽課程培養出一群關愛家鄉，日後願實際帶領遊客走讀大內的大內「行」、大「內行」全方位解說員，實地走入大內，深入大內在地的人文風情，傳承在地歷史文化及行銷地方特色。未來辦特色深度文化體驗時，希望有專業導覽團隊，將家鄉的一草一木，土地上的故事由內而外推廣，進而帶動觀光發展，讓更多人認識大內之美。
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