疫情趨緩台南美食大街人潮增加 安平老街商圈封街

今天是疫情降級第4個周末，台南市主要美食商圈都已出現人潮，雖然仍無法和3及警戒前相比，但已逐漸回溫。安平老街商圈也設起路障僅讓行人通行，預告人潮逐漸回流。

今天台南天氣風和日麗，雖然有點熱，但市區主要商圈都現人潮，最受觀光客喜愛的美食商圈人潮都較上周末增加，而且午後明顯增多。

在國華街賣飲料、甜不辣的勇伯賴伯勇說，上周六遊客就有增加，周日人更多，之後人客不多，但周四明顯增加，他忙到午餐沒吃，便當至今還放在冰箱，都快壞掉了。但昨天遊客就較少，今天上午逐漸有人潮，到了中午，約和上周末差不多。

國華街泰拉瑪手工飲品許姓老闆說，今天午後遊客再增加，明顯看出，若疫情能紓解，將恢復以往人潮。

安平老街商圈以往每到周末、周日會封街，僅讓行人進出，疫情3級警戒後，因沒有遊客，封街取消，但今天中午隨著遊客增加，再立上阻隔物封街。黃姓業者說，和上周末相比，今天遊客明顯增多，雖然仍無法和3級警戒前相比，但生意會愈來愈好。