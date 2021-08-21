快訊

金曲32／Hebe《無人知曉》製作人陳建騏摘金 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

康那香董座連續14年送台南家扶童單車 今年擴大到雲嘉

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
康那香董事長戴榮吉（前排中）發起送單車傳愛，今年邁入第14年因疫情有感施福的重要，擴大愛心給雲嘉南的學童。圖／北家扶中心提供
康那香董事長戴榮吉（前排中）發起送單車傳愛，今年邁入第14年因疫情有感施福的重要，擴大愛心給雲嘉南的學童。圖／北家扶中心提供

康那香董事長戴榮吉為感念父親而成立的戴竹基金會今天舉辦「快樂迎開學‧幸福上學去」助學金暨單車捐贈儀式，台南南北家扶171名學童及北門高中、台南二中、將軍國中小等多所學校受惠，捐贈金額高達百餘萬元外，有感於今年疫情對弱勢家庭影響大，更將愛心加倍送，再加捐100輛單車給雲林及嘉義的國一新生。

為謹守防疫原則，今天採3地同日辦理，由50名學生代表接受捐贈，其餘單車則由戴竹基金會送達家扶各服務處發放。

戴竹基金會單車傳愛活動連續辦理14年，累計歷年捐贈的單車已近1500輛，今年除捐贈200輛單車及安全帽、助學金1000元給雲嘉南升國一的學子外，北台南家扶67名升小一的學童再獲贈書包文具禮盒及助學金，讓他們能安心就學。

戴榮吉說，他受日式教育，深覺品格、道德教育的重要，頒獎時特別期勉受獎學生成功的要件就是要誠實守信用，同時提醒孩子們要抱持著感恩心情，未來若有成就，也要延續愛心幫助需要幫助的弱勢學生。今年5月突發的一波疫情，讓他更有感為人一定要知足，除要「知福、惜福」外，更要懂得「施福」。

康那香董事長戴榮吉發起送單車傳愛，今年邁入第14年因疫情有感施福的重要，擴大愛心給雲嘉南的學童。圖／北家扶中心提供
康那香董事長戴榮吉發起送單車傳愛，今年邁入第14年因疫情有感施福的重要，擴大愛心給雲嘉南的學童。圖／北家扶中心提供
康那香董事長戴榮吉（右三）發起送單車傳愛，今年邁入第14年因疫情有感施福的重要，擴大愛心給雲嘉南的學童。圖／北家扶中心提供
康那香董事長戴榮吉（右三）發起送單車傳愛，今年邁入第14年因疫情有感施福的重要，擴大愛心給雲嘉南的學童。圖／北家扶中心提供

單車 疫情 愛心 康那香

延伸閱讀

終結月經貧窮 台南啟動登月計畫連公廁都有棉棉

雨中停等紅燈 單車騎士裸上身忘情洗頭「滿頭泡泡」

康那香董座送家扶家庭美味粽 疫情延後愛心不減

台南3師獲教育部師鐸獎 單車長征校長超給力

相關新聞

台南15宮廟提報中元普度防疫計畫 納骨塔法會不開放

中元普度，台南目前有15間宮廟提報防疫計畫，希望能提高容留人數，包括龍崎文衡殿、歸仁仁壽宮等，台南市長黃偉哲今在防疫記者...

家扶童獲贈自行車 開心說：可以自己上學減少媽媽勞累

嘉義單親家庭女孩小晴，從小由母親獨自照顧、接送上學，小晴母親從事派遣清潔工，工作時間長，小晴今年升國中，日前主動告訴母親...

台南大內區公所連5周末開課 培訓全方位在地導覽解說員

台南市大內區公所為保存及宣揚大大內人文特色，今天開辦導覽解說員培訓，課程內容有區內的歷史人文、產業、地理環境、自然生態、...

疫情趨緩台南美食大街人潮增加 安平老街商圈封街

今天是疫情降級第4個周末，台南市主要美食商圈都已出現人潮，雖然仍無法和3及警戒前相比，但已逐漸回溫。安平老街商圈也設起路...

康那香董座連續14年送台南家扶童單車 今年擴大到雲嘉

康那香董事長戴榮吉為感念父親而成立的戴竹基金會今天舉辦「快樂迎開學‧幸福上學去」助學金暨單車捐贈儀式，台南南北家扶171...

不用再追垃圾車！ 台南安平五期將設定點子母垃圾車

安平五期重劃區大樓林立，許多民眾要倒垃圾時常出現追垃圾車的情形，民進黨議員李啟維說，大樓定點收集垃圾勢在必行，當地民眾也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。