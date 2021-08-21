康那香董座連續14年送台南家扶童單車 今年擴大到雲嘉

康那香董事長戴榮吉為感念父親而成立的戴竹基金會今天舉辦「快樂迎開學‧幸福上學去」助學金暨單車捐贈儀式，台南南北家扶171名學童及北門高中、台南二中、將軍國中小等多所學校受惠，捐贈金額高達百餘萬元外，有感於今年疫情對弱勢家庭影響大，更將愛心加倍送，再加捐100輛單車給雲林及嘉義的國一新生。

為謹守防疫原則，今天採3地同日辦理，由50名學生代表接受捐贈，其餘單車則由戴竹基金會送達家扶各服務處發放。

戴竹基金會單車傳愛活動連續辦理14年，累計歷年捐贈的單車已近1500輛，今年除捐贈200輛單車及安全帽、助學金1000元給雲嘉南升國一的學子外，北台南家扶67名升小一的學童再獲贈書包文具禮盒及助學金，讓他們能安心就學。