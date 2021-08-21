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不用再追垃圾車！ 台南安平五期將設定點子母垃圾車

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市環保局將在安平五期重劃區增加子母垃圾車，讓大樓住戶可定點收垃圾。圖／台南市議員李啟維提供
台南市環保局將在安平五期重劃區增加子母垃圾車，讓大樓住戶可定點收垃圾。圖／台南市議員李啟維提供

安平五期重劃區大樓林立，許多民眾要倒垃圾時常出現追垃圾車的情形，民進黨議員李啟維說，大樓定點收集垃圾勢在必行，當地民眾也都表達強烈訴求，希望市府能聽見民意。南市環保局表示，安平五期重劃區將增加子母垃圾車，解決安平大樓定點收垃圾問題。

李啟維指出，垃圾不落地雖然實施多年，但大樓人口數多，眾人在街頭巷尾等一輛垃圾車，每個點須在幾分鐘內收完垃圾，時間短暫，導致很多人常提著垃圾追垃圾車，意外事件層出不窮。尤其，防疫期間更有群聚疑慮，現在部分偏鄉地區都已有子母車定點收垃圾。

李啟維表示，環保清潔人員收垃圾很辛苦，有時還須幫大家倒垃圾，不過子母車定點收垃圾就沒有這問題，只要在垃圾車後面加裝升降機，增加經費有限，環保局應朝此方向努力，也有利於人員車輛調動資源整合，創造三贏。

垃圾車 重劃區

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