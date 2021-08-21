阿里山舊山美大橋前10M巨大天坑 嘉邑行善團搶修

嘉義縣山區連續多日豪大雨，13日造成阿里山鄉舊山美大橋前道路，出現深達20公尺、寬8至10公尺的巨大天坑，有人開車經過卡在洞口，差點掉進去，險象環生，警方封閉橋樑及天坑，上午縣府建設處長郭良江、嘉邑行善團理事長徐文志、鄉公所代表等會勘，將由行善團搶修，規畫橋梁做為行人景觀橋地景。

阿里山鄉橫跨曾文溪的山美橋，12年前八八風災遭洪水沖毀，嘉邑行善團籌募6千萬元蓋橋，2011年8月開放通行，但橋樑卻被台灣省結構技師公會鑑定，認為橋樑耐震度、橋台落於河道高灘地，防洪能力不足，被縣府列為危橋， 後縣府取得八八風災重建會支持，另建鋼構橋樑，當地居民及遊客大多走新橋進出，舊橋閒置少人使用。

當時山美橋沖毀後，行善團和縣府、鄉公所協調，決定重建大橋，台灣大哥大捐款1700萬元，全長86公尺的山美橋花費6千萬元，卻遭鑑定為危橋，行善團當時對新建橋樑被列為危橋，不以為然，既然縣府在旁邊蓋新橋，這座橋可做替代便道，或專供小型車、行人及自行車通行的景觀橋。

山美舊橋前路面13日出現天坑，有山美村民開車經過，車子卡在坍方處洞口，駕駛跳車逃生報警，警方拉起封鎖線，提醒路過民眾小心開車；山美村長安麗花提醒用路人小心，上午會同行善團理事長徐文志等人會勘，希望早日搶修。