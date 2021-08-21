快訊

金曲32／Hebe《無人知曉》製作人陳建騏摘金 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山舊山美大橋前10M巨大天坑 嘉邑行善團搶修

聯合報 / 記者魯永明唐秀麗／連線即時報導
嘉義縣山區連續多日豪大雨，13日造成阿里山鄉舊山美大橋前道路，出現深達20公尺、寬8至10公尺的巨大天坑，有人開車經過卡在洞口，差點掉進去，險象環生，警方封閉橋樑及天坑。圖／讀者提供
嘉義縣山區連續多日豪大雨，13日造成阿里山鄉舊山美大橋前道路，出現深達20公尺、寬8至10公尺的巨大天坑，有人開車經過卡在洞口，差點掉進去，險象環生，警方封閉橋樑及天坑。圖／讀者提供

嘉義縣山區連續多日豪大雨，13日造成阿里山鄉舊山美大橋前道路，出現深達20公尺、寬8至10公尺的巨大天坑，有人開車經過卡在洞口，差點掉進去，險象環生，警方封閉橋樑及天坑，上午縣府建設處長郭良江、嘉邑行善團理事長徐文志、鄉公所代表等會勘，將由行善團搶修，規畫橋梁做為行人景觀橋地景。

阿里山鄉橫跨曾文溪的山美橋，12年前八八風災遭洪水沖毀，嘉邑行善團籌募6千萬元蓋橋，2011年8月開放通行，但橋樑卻被台灣省結構技師公會鑑定，認為橋樑耐震度、橋台落於河道高灘地，防洪能力不足，被縣府列為危橋， 後縣府取得八八風災重建會支持，另建鋼構橋樑，當地居民及遊客大多走新橋進出，舊橋閒置少人使用。

當時山美橋沖毀後，行善團和縣府、鄉公所協調，決定重建大橋，台灣大哥大捐款1700萬元，全長86公尺的山美橋花費6千萬元，卻遭鑑定為危橋，行善團當時對新建橋樑被列為危橋，不以為然，既然縣府在旁邊蓋新橋，這座橋可做替代便道，或專供小型車、行人及自行車通行的景觀橋。

山美舊橋前路面13日出現天坑，有山美村民開車經過，車子卡在坍方處洞口，駕駛跳車逃生報警，警方拉起封鎖線，提醒路過民眾小心開車；山美村長安麗花提醒用路人小心，上午會同行善團理事長徐文志等人會勘，希望早日搶修。

徐文志說，行善團會在最短時間，用混凝土封填坑洞搶修，再與縣府及鄉公所、地方人士研商，如何創造活化這座閒置橋樑，這座大橋將規畫做為行人景觀橋地景，創造橋樑功能性。郭良江說，路面坑洞是因豪雨造成大量土石流失、淘空地基，縣府協助行善團搶修及人行景觀橋規畫利用。

嘉義縣山區連續多日豪大雨，13日造成阿里山鄉舊山美大橋前道路，出現深達20公尺、寬8至10公尺的巨大天坑，有人開車經過卡在洞口，差點掉進去，險象環生，警方封閉橋樑及天坑。圖／讀者提供
嘉義縣山區連續多日豪大雨，13日造成阿里山鄉舊山美大橋前道路，出現深達20公尺、寬8至10公尺的巨大天坑，有人開車經過卡在洞口，差點掉進去，險象環生，警方封閉橋樑及天坑。圖／讀者提供
嘉義縣山區連續多日豪大雨，13日造成阿里山鄉舊山美大橋前道路，出現深達20公尺、寬8至10公尺的巨大天坑，警方封閉橋樑及天坑，上午縣府建設處長郭良江、嘉邑行善團理事長徐文志、鄉公所代表等會勘。圖／讀者提供
嘉義縣山區連續多日豪大雨，13日造成阿里山鄉舊山美大橋前道路，出現深達20公尺、寬8至10公尺的巨大天坑，警方封閉橋樑及天坑，上午縣府建設處長郭良江、嘉邑行善團理事長徐文志、鄉公所代表等會勘。圖／讀者提供
嘉義縣山區連續多日豪大雨，13日造成阿里山鄉舊山美大橋前道路，出現深達20公尺、寬8至10公尺的巨大天坑，警方封閉橋樑及天坑，上午縣府建設處長郭良江、嘉邑行善團理事長徐文志、鄉公所代表等會勘。圖／讀者提供
嘉義縣山區連續多日豪大雨，13日造成阿里山鄉舊山美大橋前道路，出現深達20公尺、寬8至10公尺的巨大天坑，警方封閉橋樑及天坑，上午縣府建設處長郭良江、嘉邑行善團理事長徐文志、鄉公所代表等會勘。圖／讀者提供

天坑 八八風災 阿里山

延伸閱讀

台中市道路頻冒「天坑」 議員：須系統性檢修補漏

中俄首座跨江鐵路大橋 鋪軌貫通

台中又見天坑！水管破裂掏空路基惹禍

水公司埋管惹禍 彰化市彰興路出現長達50公尺天坑

相關新聞

台南15宮廟提報中元普度防疫計畫 納骨塔法會不開放

中元普度，台南目前有15間宮廟提報防疫計畫，希望能提高容留人數，包括龍崎文衡殿、歸仁仁壽宮等，台南市長黃偉哲今在防疫記者...

家扶童獲贈自行車 開心說：可以自己上學減少媽媽勞累

嘉義單親家庭女孩小晴，從小由母親獨自照顧、接送上學，小晴母親從事派遣清潔工，工作時間長，小晴今年升國中，日前主動告訴母親...

台南大內區公所連5周末開課 培訓全方位在地導覽解說員

台南市大內區公所為保存及宣揚大大內人文特色，今天開辦導覽解說員培訓，課程內容有區內的歷史人文、產業、地理環境、自然生態、...

疫情趨緩台南美食大街人潮增加 安平老街商圈封街

今天是疫情降級第4個周末，台南市主要美食商圈都已出現人潮，雖然仍無法和3及警戒前相比，但已逐漸回溫。安平老街商圈也設起路...

康那香董座連續14年送台南家扶童單車 今年擴大到雲嘉

康那香董事長戴榮吉為感念父親而成立的戴竹基金會今天舉辦「快樂迎開學‧幸福上學去」助學金暨單車捐贈儀式，台南南北家扶171...

不用再追垃圾車！ 台南安平五期將設定點子母垃圾車

安平五期重劃區大樓林立，許多民眾要倒垃圾時常出現追垃圾車的情形，民進黨議員李啟維說，大樓定點收集垃圾勢在必行，當地民眾也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。