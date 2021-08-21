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虎尾鎮公所維護住家安全 百萬元住警器近4千戶受惠
雲林縣虎尾鎮公所響應雲林縣政府推行防火住警器安裝，確保弱勢家庭住戶生命財產安全，特編列100萬元預算購置住宅用火災警報器，將提供給鎮民申請領取使用，計有3875個住戶受惠。
虎尾鎮公所今天捐贈百萬元住宅用火災警報器共3875個，由雲林縣消防局長林文山代表接受，虎尾鎮長丁學忠及公所團隊並將擔任一日志工，走入民宅示範如何正確安裝住宅用火災警報器，呼籲虎尾鎮民只要符合相關資格，可至虎尾消防分隊免費申請領取住宅用火災警報器，一戶一個。
消防局長林文山表示，住警器用於火災發生初期，藉由偵測煙霧發出語音警報，有效提醒住戶提早警覺避難求生，居住在5層以下建築的公寓及透天厝，且未曾向消防隊申請住宅用火災警報器者，且符合下列條件可優先登記申請。
丁學忠也指出，目前虎尾鎮公所採購的住警器委由虎尾消防隊協助到府安裝及發放，凡是家中未領取或安裝補助的住警器，只要符合資格的人都歡迎打電話到虎尾消防分隊登記安裝。
丁學忠表示，凡中、低收入戶、獨居長者、身心障礙者優先、家中有65歲以上長者、0至6歲以下孩童者、孕婦。狹小巷弄地區住宅及30年以上老舊建築物、鐵皮屋住宅、住宅式宮廟、曾發生火災事故、資源回收用途住宅、木造建築。曾發生火災事故之周邊建築、其他危險潛勢住戶。
申請人只要攜帶身分證及上述條件相關證明文件至虎尾消防分隊，經審核通過後即可領取住宅用火災警報器自行安裝，每戶以免費補助一個為原則，詳情可至消防局網站查詢。
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