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俗女還沒「養成」先「養肥」！ 跟著演員大啖台南美食
台南市文化局表示，在台南後壁菁寮開拍的《俗女養成記2》，上周首播前2集就傳出好成績，收視率一集比一集高，第二集已來到3.7的高收視率。本劇第二季主場景設定於菁寮的「嘉玲的家」，戲才剛上映遊客人潮已悄悄增加，也劇中主角到「新營美食一條街吃透透」，也趁機行銷在地美食。
文化局指出，劇中飾演嘉玲阿爸的陳竹昇，對美食有獨到見解，早在先前第二季拍攝的3個月對新營美食如數家珍，還跟飾演青梅竹馬蔡永森的藍葦華、阿媽楊麗音一同現身行腳節目，帶大家「新營美食一條街吃透透」！三人吃遍東無刺虱目魚‧草魚粥、鮨阜、鴨家莊、阿翔蚵仔煎等，陳竹昇尤其特愛虱目魚料理，不管是魚皮、魚腸或是草魚魚頭料理，他都可一一道來美味訣竅。
台南小吃美食最佳代言人市長黃偉哲對老饕級演員美食家們，忙拍片之餘還溜到新營大啖美食也相當佩服，也知道魚腸、魚皮是南部才有的料理，北部很少見，虱目魚腸處理乾淨、煎得酥脆，堪稱人間美味，這些比較特別的部位，通常只有饕客懂得嘗鮮。
文化局長葉澤山也說，台南是國人最愛旅遊的城市，特色小吃是一大誘因；「小吃」字如其義，每一份都小小的，不會讓你吃太飽，但也因此可以讓大家吃到更多樣、滿足每一寸挑剔的味蕾。
《俗女養成記2》陳長綸導演表示，在台南拍攝期間，演員們、工作人員拍片間吃的三餐就是當地的食物，像菁寮的割稻飯、國宴米糕（榮盛點心）、阿財香腸熟肉、棺材板等，都是難忘的美味；嚴藝文導演也打趣說，在台南拍片的好處就是「放飯時天天吃的都是美食，缺點就是體重難控制！」
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