影／台南麻豆文旦採果樂開跑 14家柚園響應為期1個月

台南麻豆區公所舉辦愛在麻豆採果樂系列活動，今天在郭玉飛麻豆文旦園展開序幕，今年共媒合14家以上的柚園參與，為期1個月，採收後民眾都非常興奮的說，還是自己採得最美味，明年還要再來。區長柳世雄表示，趁著疫情降級解封，歡迎親子一起來享受採果樂，在柚園揮灑汗水，將這陣子累積的脂肪或是緊繃情緒一起消耗，再將自採的文旦包裝，等待中秋佳節與親朋好友團聚品嘗。

農村體驗生活的觀光果園經營模式興盛，麻豆區公所近年來不斷持續推廣在地柚園能多角化經營，今年更媒合14家以上的柚園辦理採果樂系列活動，要讓消費者不再只是單純的來麻豆買文旦，更可以透過實地體驗採文旦，體會柚農栽種文旦的用心與辛勞。

園主郭玉飛表示，自家柚園跟區公所配合辦理採果樂活動已經好幾年，前幾年確實會害怕消費者不熟悉採收技巧，容易傷害果實，或是太過用力拉扯損害柚樹，後來發現，只要做好充足的行前教育，並適時在旁給予指導，可以避免擔心的狀況發生，又可以解決採收需工的問題，達到寓教於樂的經營方式。