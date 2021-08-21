聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫優先 全台4大普度祭典民雄大士爺祭「5不5沒有」
明天是民俗鬼月中元普度，嘉義縣政府恢復防疫2級，宗教場所有條件開放，定中元普度防疫措施，全台4大普度祭典之一的民雄鄉大士爺祭，28至30日（農曆7月21至23日）登場，廟方提報「縮小規模、5不5沒有」防疫計畫，縣府審查通過。
縣府民政處說，寺廟辦理中元普度依防疫規定，室內50人室外100 人以上，需提報防疫計畫送主管機關審查，農曆7月15日朴子市配天宮與竹崎鄉真武廟中元普度，人數達提報門檻。
另農曆7月21至7月23民雄鄉大士爺廟，將舉行大士爺文化祭，已依防疫規定提報防疫計畫審查通過。配天宮與真武廟普度都統一辦理，在廟埕或廟前廣場舉行。
大士爺祭今年為配合防疫縮小規模舉辦，採「5不5沒有」防疫措施：不發文宣、不設舞台、不架設旗幟、不對外開放、不發邀請函；沒有踩街、沒有祈福晚會、沒有平安餐、沒有擺設座位、沒有提供住宿；大士爺祭僅辦理普度場、放水燈及大士爺火化昇天。
民政處表示，寺廟辦理中元普度，須依據「二級疫情警戒期間中元普度防疫措施」，落實實聯制、全程佩戴口罩及量測體溫、確實清消及人流管制，並規畫完善出入動線，各廟宇為防疫不遺餘力，避免傳統信仰文化形成破口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言