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防疫優先 全台4大普度祭典民雄大士爺祭「5不5沒有」

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
全台4大普度祭典之一的民雄鄉大士爺祭，28至30日登場，廟方提報「縮小規模、5不5沒有」防疫計畫，縣府審查通過，圖為疫情前辦理的盛況。圖／嘉縣府提供
全台4大普度祭典之一的民雄鄉大士爺祭，28至30日登場，廟方提報「縮小規模、5不5沒有」防疫計畫，縣府審查通過，圖為疫情前辦理的盛況。圖／嘉縣府提供

明天是民俗鬼月中元普度，嘉義縣政府恢復防疫2級，宗教場所有條件開放，定中元普度防疫措施，全台4大普度祭典之一的民雄鄉大士爺祭，28至30日（農曆7月21至23日）登場，廟方提報「縮小規模、5不5沒有」防疫計畫，縣府審查通過。

縣府民政處說，寺廟辦理中元普度依防疫規定，室內50人室外100 人以上，需提報防疫計畫送主管機關審查，農曆7月15日朴子市配天宮與竹崎鄉真武廟中元普度，人數達提報門檻。

另農曆7月21至7月23民雄鄉大士爺廟，將舉行大士爺文化祭，已依防疫規定提報防疫計畫審查通過。配天宮與真武廟普度都統一辦理，在廟埕或廟前廣場舉行。

大士爺祭今年為配合防疫縮小規模舉辦，採「5不5沒有」防疫措施：不發文宣、不設舞台、不架設旗幟、不對外開放、不發邀請函；沒有踩街、沒有祈福晚會、沒有平安餐、沒有擺設座位、沒有提供住宿；大士爺祭僅辦理普度場、放水燈及大士爺火化昇天。

民政處表示，寺廟辦理中元普度，須依據「二級疫情警戒期間中元普度防疫措施」，落實實聯制、全程佩戴口罩及量測體溫、確實清消及人流管制，並規畫完善出入動線，各廟宇為防疫不遺餘力，避免傳統信仰文化形成破口。

全台4大普度祭典之一的民雄鄉大士爺祭，28至30日登場，廟方提報「縮小規模、5不5沒有」防疫計畫，縣府審查通過，圖為疫情前辦理的盛況。圖／嘉縣府提供
全台4大普度祭典之一的民雄鄉大士爺祭，28至30日登場，廟方提報「縮小規模、5不5沒有」防疫計畫，縣府審查通過，圖為疫情前辦理的盛況。圖／嘉縣府提供
全台4大普度祭典之一的民雄鄉大士爺祭，28至30日登場，廟方提報「縮小規模、5不5沒有」防疫計畫，縣府審查通過，圖為疫情前辦理的盛況。圖／嘉縣府提供
全台4大普度祭典之一的民雄鄉大士爺祭，28至30日登場，廟方提報「縮小規模、5不5沒有」防疫計畫，縣府審查通過，圖為疫情前辦理的盛況。圖／嘉縣府提供

普度 疫情 口罩 中元節

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