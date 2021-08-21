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交通部補助機車駕訓250名額將用光 嘉縣府再加碼100名

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
交通部為提升駕駛人防衛駕駛、安全駕駛觀念，保障用路安全，2019年起推動機車駕駛訓練制度計畫，補助每人1300元，鼓勵民眾到駕訓班訓練取得駕照。圖／嘉義區監理所提供
交通部為提升駕駛人防衛駕駛、安全駕駛觀念，保障用路安全，2019年起推動機車駕駛訓練制度計畫，補助每人1300元，鼓勵民眾到駕訓班訓練取得駕照。圖／嘉義區監理所提供

全台防疫三級期間，許多滿18歲年輕人為求學及打工需要，急著考機車駕照，上網卻搶不到考照名額，嘉義區監理所網路報名每天70人額滿，防疫降級，為因應暑假考照旺季，再開放網路預約名額。

交通部為提升駕駛人防衛駕駛、安全駕駛觀念，保障用路安全，2019年起推動機車駕駛訓練制度計畫，補助每人1300元，鼓勵民眾到駕訓班訓練取得駕照，嘉縣今年250個補助名額將在本月底用罄，嘉縣府加碼補助100名，支持監理所推動機車駕訓。

嘉義區監理所長黃萬益說，轄區嘉義、雲林、台南等縣市，今年獲公路總局分配1200個補助名額，其中嘉義縣2家機車駕訓班：富邦、新十全，到8月中旬招生數突破250名，超越去年整年度238名，顯見完整駕駛訓練受民眾肯定。

監理所結合民間企業提供購車優惠方案，只要參加嘉雲南縣市機車駕訓班訓練，上完16節訓練課程，在11月底前考取駕照，宏佳騰車業、光陽機車分別再提供超商、全聯、家樂福最高價值2千元購車禮券。

黃萬益表示，轄區縣市目前有8家機車駕訓班，近期台南市歸仁區長榮駕訓班申請籌設，各家駕訓班都實施汽機車混合車流實地教學，模擬實際道路駕駛情境，將危險感知及防禦觀念內化，課程多元豐富。

根據交通大學研究報告，經過機車駕訓相較未受訓者，違規風險可減少32%，肇事風險減少20%，是提供學習機車最佳選擇。監理所說，機車考照筆試合格率逾8成，路考合格率近7成，與過去相比路考合格率低，筆試題庫公布網路，通過不難。

交通部為提升駕駛人防衛駕駛、安全駕駛觀念，保障用路安全，2019年起推動機車駕駛訓練制度計畫，補助每人1300元，鼓勵民眾到駕訓班訓練取得駕照。圖／嘉義區監理所提供
交通部為提升駕駛人防衛駕駛、安全駕駛觀念，保障用路安全，2019年起推動機車駕駛訓練制度計畫，補助每人1300元，鼓勵民眾到駕訓班訓練取得駕照。圖／嘉義區監理所提供

駕訓班 嘉義 駕照

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