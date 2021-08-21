公民審議全國示範區在安平 為鄉土文化館社造腦力激盪

台南市安平區公所以多年累積的區層級社造推動與公民審議成效，今年入選文化部進階公所公民審議全國示範區，而今年的安平區公民審議主題是「安平鄉土大家說」策展審議計畫，9月3日就要舉行線上說明會。區公所歡迎大家來討論，創造屬於大家心目中的在地人文景色。

安平區長賴青足表示，安平是台灣人文歷史的發源地，不僅保留許多著名的名勝古蹟及傳統美食，更有許多雋永的隱藏版景點。位於觀音街巷內的「安平鄉土文化館」，曾經是日治時期西門國小的校長宿舍，目前為在地文化推廣展示的藝文中心，保留日式木造建築的韻味與特色，讓新時代的文化創意在歷史豐厚的土壤中開花結果，再度綻放風采，更成為國片《孤味》取景勝地。

賴青足說，今年邀請各路公民好手，共同為「安平鄉土文化館」社造審議提案發想好想法、好做法，訂於9月3日舉行線上說明會，於公所官方臉書發布影片連結，讓公民朋友能夠具體了解提案規則。

9月18日舉行公民大會，上午10時30分至12時先進行線上公民講堂；下午13 時至16時辦理線上公民大會，全程參與者並提供新台幣1000元出席費（報名期間：9月3日至9月13日，報名網址：

https://web.tainan.gov.tw/tnanping ms=19106，若報名人數超過60人上限，將抽籤選出參加者），以慰勞公民提供創意激盪及個人時間的付出。

當日公民所提出的方案，經線上票選脫穎而出的前3名，將另提供獎項鼓勵，歡迎公民朋友透過民主審議的方式來進行討論，共同討論安平鄉土文化館的未來，創造屬於大家心目中的在地人文景色。相關訊息請上Facebook搜尋「台南市安平區公所」或「為安平化妝」或「台南市審議社造」粉絲專頁閱覽。