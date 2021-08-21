聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情降級台南推出走透透藝文演出 首場大內區熱鬧登場
疫情警戒降級後台南首場「藝如春風」走透透藝文列車活動，昨晚在大內區青果集貨場登場，「無獨有偶工作室劇團」擔綱演出充滿歡笑與溫馨的親子偶戲「小丑與公主」；200多民眾攜家帶眷觀賞，市長黃偉哲到場與民眾同樂，發送糖果給小朋友，歡呼聲四起場面熱鬧。
黃偉哲表示，疫情趨緩，希望民眾落實防疫，也能放鬆享受親子同樂生活，安心參與各項藝文活動，兼顧生活品質；他說，藝術不該侷限特定場域，希望藝術下鄉，以行動卡車為舞台，巷口廟埕、公園、空地等空間，都能成為藝術舞台，將優質表演帶到更多偏遠地方，拉近民眾與藝術的距離，「讓藝術表演如春風，吹到家家戶戶的巷口」。
無獨有偶工作室劇團演出偶戲「小丑與公主」，改編自詹姆斯‧桑伯膾炙人口童書「公主的月亮」；手套偶由北歐風音樂伴奏，演員以聲音表情變化、角色轉換及操偶技巧扮演國王、公主、大臣等各種不同的角色；內容描述友情與親情溫暖，劇情溫馨幽默，台下親子觀眾有歡笑有淚光。
區長李義隆表示，區公所積極配合市府各項藝文活動，感謝市府將優質藝文帶到大內，鄉親不用特地跑到市區就可以欣賞精彩演出，讓偏鄉接觸藝文、將藝術落實到日常生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言