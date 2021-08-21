疫情降級台南推出走透透藝文演出 首場大內區熱鬧登場

疫情警戒降級後台南首場「藝如春風」走透透藝文列車活動，昨晚在大內區青果集貨場登場，「無獨有偶工作室劇團」擔綱演出充滿歡笑與溫馨的親子偶戲「小丑與公主」；200多民眾攜家帶眷觀賞，市長黃偉哲到場與民眾同樂，發送糖果給小朋友，歡呼聲四起場面熱鬧。

黃偉哲表示，疫情趨緩，希望民眾落實防疫，也能放鬆享受親子同樂生活，安心參與各項藝文活動，兼顧生活品質；他說，藝術不該侷限特定場域，希望藝術下鄉，以行動卡車為舞台，巷口廟埕、公園、空地等空間，都能成為藝術舞台，將優質表演帶到更多偏遠地方，拉近民眾與藝術的距離，「讓藝術表演如春風，吹到家家戶戶的巷口」。

無獨有偶工作室劇團演出偶戲「小丑與公主」，改編自詹姆斯‧桑伯膾炙人口童書「公主的月亮」；手套偶由北歐風音樂伴奏，演員以聲音表情變化、角色轉換及操偶技巧扮演國王、公主、大臣等各種不同的角色；內容描述友情與親情溫暖，劇情溫馨幽默，台下親子觀眾有歡笑有淚光。