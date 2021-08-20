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第1條國家級水圳綠道11月完工 嘉南大圳打造水岸單車道

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，長達88公里的水圳廊道一路可到烏山頭水庫終點站，提供國人騎單車體驗美麗的農村水岸。記者蔡維斌／攝影
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，長達88公里的水圳廊道一路可到烏山頭水庫終點站，提供國人騎單車體驗美麗的農村水岸。記者蔡維斌／攝影

行政院將在全台打造7條國家級綠道軸線Greenway，其中1條結合嘉南大圳濁幹線及北幹線合計88公里將打造國家第1條「水圳綠道」，立委蘇治芬今邀農田水利署召開說明會，強調沿著大圳串聯各縣市農村優美風光，打造美麗的水岸自行車道，賦予維護百年大圳歷史意義，是台灣第1條貫穿西部糧倉的農水休閒綠道，預定今年11月完工。

農水署副署長林國華表示，雲林「水圳綠道」斥資兩億元，跨越5鄉鎮共40公里，北起林內水利文物館落羽松與八卦池，訪客由此展開水圳與綠色廊道輕旅行，一路往南到莿桐老樟樹公與花海、虎尾、土庫景點，最後抵最南端的元長北港溪畔「北水南引紀念碑」，緬懷先賢胼手胝足開拓嘉南大圳的歷史，是國內第1條農水輕旅行路線。

林國華說，「水圳綠道」從雲林南接嘉義北幹線合計共88公里，往南可延伸到台南烏山頭水庫，北接彰化八堡圳，全線貫通後，成為極具台灣農村特色的水圳廊道。

蘇治芬說，嘉南大圳沿線風光獨特，國外圳渠休閒很發達，這條充滿農村寫意的水岸自行車道，將帶給國人不同凡響的休閒，綠色墜道延綿不斷，沿途水利古蹟寫滿了祖先水利興農的歷史足跡，嘉南大圳像「農水動脈」貫穿台灣糧倉，成為國內熱門景點指日可待。

農水署說，從雲林轉進嘉義埤子頭彩繪村、新港奉天宮及朴子溪畔黃花風鈴木道，跨過八掌溪進入台南市無米樂社區、林初埤木棉花道，最後抵達烏山頭水庫是綠道終點，讓人感受水色山光皆畫本、鳥語花香是詩情的美景。

今天一行人騎單車試遊圳道，長年推動台灣水文化的台南市台江吳茂成等文史人士也來見證台灣水圳文化開發歷史一刻，借圳道的開發遙想八田與一篳路藍縷的史跡，緬懷這條1930年啟用至今的圳路風華。

農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，長達88公里的水圳廊道一路可到烏山頭水庫終點站，提供國人騎單車體驗美麗的農村水岸。記者蔡維斌／攝影
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，長達88公里的水圳廊道一路可到烏山頭水庫終點站，提供國人騎單車體驗美麗的農村水岸。記者蔡維斌／攝影
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，農水署副署長林國華（左）說明美麗的農村水岸開發情形，強調今年11月可如期完工啟用。記者蔡維斌／攝影
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，農水署副署長林國華（左）說明美麗的農村水岸開發情形，強調今年11月可如期完工啟用。記者蔡維斌／攝影
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，立委蘇治芬（右二）和農水署副署長林國華（右三）一起單車率先體驗美麗的農村水岸。記者蔡維斌／攝影
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，立委蘇治芬（右二）和農水署副署長林國華（右三）一起單車率先體驗美麗的農村水岸。記者蔡維斌／攝影
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，長達88公里的水圳廊道一路可到烏山頭水庫終點站，提供國人騎單車體驗美麗的農村水岸。記者蔡維斌／攝影
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，長達88公里的水圳廊道一路可到烏山頭水庫終點站，提供國人騎單車體驗美麗的農村水岸。記者蔡維斌／攝影
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，立委蘇治芬（左三）和農水署副署長林國華（左二）一起單車率先體驗美麗的農村水岸。記者蔡維斌／攝影
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，立委蘇治芬（左三）和農水署副署長林國華（左二）一起單車率先體驗美麗的農村水岸。記者蔡維斌／攝影
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，立委蘇治芬（左一）和農水署副署長林國華（左二）一起單車率先體驗美麗的農村水岸。記者蔡維斌／攝影
農委會沿著嘉南大圳將開發國內第1條「水圳綠道」，立委蘇治芬（左一）和農水署副署長林國華（左二）一起單車率先體驗美麗的農村水岸。記者蔡維斌／攝影

自行車 蘇治芬 嘉義

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