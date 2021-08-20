第1條國家級水圳綠道11月完工 嘉南大圳打造水岸單車道

行政院將在全台打造7條國家級綠道軸線Greenway，其中1條結合嘉南大圳濁幹線及北幹線合計88公里將打造國家第1條「水圳綠道」，立委蘇治芬今邀農田水利署召開說明會，強調沿著大圳串聯各縣市農村優美風光，打造美麗的水岸自行車道，賦予維護百年大圳歷史意義，是台灣第1條貫穿西部糧倉的農水休閒綠道，預定今年11月完工。

農水署副署長林國華表示，雲林「水圳綠道」斥資兩億元，跨越5鄉鎮共40公里，北起林內水利文物館落羽松與八卦池，訪客由此展開水圳與綠色廊道輕旅行，一路往南到莿桐老樟樹公與花海、虎尾、土庫景點，最後抵最南端的元長北港溪畔「北水南引紀念碑」，緬懷先賢胼手胝足開拓嘉南大圳的歷史，是國內第1條農水輕旅行路線。

林國華說，「水圳綠道」從雲林南接嘉義北幹線合計共88公里，往南可延伸到台南烏山頭水庫，北接彰化八堡圳，全線貫通後，成為極具台灣農村特色的水圳廊道。

蘇治芬說，嘉南大圳沿線風光獨特，國外圳渠休閒很發達，這條充滿農村寫意的水岸自行車道，將帶給國人不同凡響的休閒，綠色墜道延綿不斷，沿途水利古蹟寫滿了祖先水利興農的歷史足跡，嘉南大圳像「農水動脈」貫穿台灣糧倉，成為國內熱門景點指日可待。

農水署說，從雲林轉進嘉義埤子頭彩繪村、新港奉天宮及朴子溪畔黃花風鈴木道，跨過八掌溪進入台南市無米樂社區、林初埤木棉花道，最後抵達烏山頭水庫是綠道終點，讓人感受水色山光皆畫本、鳥語花香是詩情的美景。